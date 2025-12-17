https://1prime.ru/20251217/model-865624033.html
OpenAI запустила новую модель по генерации изображений
технологии
openai
НЬЮ-ЙОРК, 17 дек – ПРАЙМ. Компания OpenAI сообщила о запуске новой модели по генерации изображений ChatGPT Images, заверив, что новая модель в четыре раза быстрее.
Компания в соцсети Х пообещала, что новая модель будет лучше следовать поставленным задачам.
ChatGPT Images доступен для всех пользователей "основного чата" - ChatGPT.
OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
