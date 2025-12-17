https://1prime.ru/20251217/mosbirzha-865630003.html
Мосбиржа запустит торги вечным фьючерсом на индекс гособлигаций
Мосбиржа запустит торги вечным фьючерсом на индекс гособлигаций - 17.12.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа запустит торги вечным фьючерсом на индекс гособлигаций
Московская биржа 23 декабря запустит на срочном рынке торги вечным фьючерсом на индекс государственных облигаций, говорится в сообщении торговой площадки. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T11:05+0300
2025-12-17T11:05+0300
2025-12-17T11:05+0300
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Московская биржа 23 декабря запустит на срочном рынке торги вечным фьючерсом на индекс государственных облигаций, говорится в сообщении торговой площадки. "23 декабря 2025 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги однодневным фьючерсным контрактом с автопролонгацией (вечный фьючерс) на Индекс Мосбиржи государственных облигаций RGBILP", - сообщила биржа. Покупка или продажа вечного фьючерса позволит открывать позицию на корзину наиболее ликвидных облигаций федерального займа (ОФЗ), входящих в базу расчета индекса. "Рынок облигаций в условиях высоких ставок пользуется повышенным спросом среди частных и институциональных инвесторов, что также отражается на торговой активности в инструментах срочного рынка: среднедневной объем торгов в квартальных фьючерсах на гособлигации увеличился в семь раз по сравнению с прошлым годом и достиг почти 1 миллиарда рублей", - прокомментировала управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева, чьи слова приводятся в сообщении. "Мы рады предложить клиентам вечные контракты на корзину гособлигаций, которые повысят эффективность управления облигационными портфелями и предоставят новые возможности для реализации различных торговых стратегий", - добавила она.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:0:1421:1066_1920x0_80_0_0_969d1e3d4bca7f486e41accf81c6ddaa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги
Мосбиржа запустит торги вечным фьючерсом на индекс гособлигаций
Московская биржа 23 декабря запустит торги вечным фьючерсом на индекс гособлигаций
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ.
Московская биржа 23 декабря запустит на срочном рынке торги вечным фьючерсом на индекс государственных облигаций, говорится
в сообщении торговой площадки.
"23 декабря 2025 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги однодневным фьючерсным контрактом с автопролонгацией (вечный фьючерс) на Индекс Мосбиржи государственных облигаций RGBILP", - сообщила биржа.
Покупка или продажа вечного фьючерса позволит открывать позицию на корзину наиболее ликвидных облигаций федерального займа (ОФЗ), входящих в базу расчета индекса.
"Рынок облигаций в условиях высоких ставок пользуется повышенным спросом среди частных и институциональных инвесторов, что также отражается на торговой активности в инструментах срочного рынка: среднедневной объем торгов в квартальных фьючерсах на гособлигации увеличился в семь раз по сравнению с прошлым годом и достиг почти 1 миллиарда рублей", - прокомментировала управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева, чьи слова приводятся в сообщении.
"Мы рады предложить клиентам вечные контракты на корзину гособлигаций, которые повысят эффективность управления облигационными портфелями и предоставят новые возможности для реализации различных торговых стратегий", - добавила она.