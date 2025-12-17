https://1prime.ru/20251217/mosbirzha-865630003.html

Мосбиржа запустит торги вечным фьючерсом на индекс гособлигаций

Мосбиржа запустит торги вечным фьючерсом на индекс гособлигаций - 17.12.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа запустит торги вечным фьючерсом на индекс гособлигаций

Московская биржа 23 декабря запустит на срочном рынке торги вечным фьючерсом на индекс государственных облигаций, говорится в сообщении торговой площадки.

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Московская биржа 23 декабря запустит на срочном рынке торги вечным фьючерсом на индекс государственных облигаций, говорится в сообщении торговой площадки. "23 декабря 2025 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги однодневным фьючерсным контрактом с автопролонгацией (вечный фьючерс) на Индекс Мосбиржи государственных облигаций RGBILP", - сообщила биржа. Покупка или продажа вечного фьючерса позволит открывать позицию на корзину наиболее ликвидных облигаций федерального займа (ОФЗ), входящих в базу расчета индекса. "Рынок облигаций в условиях высоких ставок пользуется повышенным спросом среди частных и институциональных инвесторов, что также отражается на торговой активности в инструментах срочного рынка: среднедневной объем торгов в квартальных фьючерсах на гособлигации увеличился в семь раз по сравнению с прошлым годом и достиг почти 1 миллиарда рублей", - прокомментировала управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева, чьи слова приводятся в сообщении. "Мы рады предложить клиентам вечные контракты на корзину гособлигаций, которые повысят эффективность управления облигационными портфелями и предоставят новые возможности для реализации различных торговых стратегий", - добавила она.

