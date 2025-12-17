Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,3 рубля

https://1prime.ru/20251217/mosbirzha-865644610.html

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю в среду усилил рост после стабилизации в ходе предыдущих сессий под отметкой 11,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.20 мск повышался на 9 копеек (+0,8%), до 11,35 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,26-11,45 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,29 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,074 против 7,043 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,9 рубля. Рубль остается под давлениемЮань на Мосбирже в среду торгуется в ощутимом плюсе по отношению к рублю. Стабилизация курса в течение нескольких торговых дней сменилась его выходом на максимумы с середины ноября. "Приток валюты от нефтяных поставок остается ограниченным из-за дешевой нефти, геополитического дисконта в стоимости ее российских поставок, а также санкционных ограничений. В то же время покупки инвалюты способны увеличиваться на фоне свойственного концу года усиления потребительской и деловой активности. Свой вклад в спрос на валюту может вносить и недавняя отмена ограничений на перевод средств за рубеж для граждан РФ и дружественных стран", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,27% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,34% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.19 мск повышалась на 1,5%, до 59,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 98,4 пункта. ПрогнозыК завершению торгов среды курс доллара будет в диапазоне 79,6-80,1 рубля, евро - в коридоре 93,4-93,8 рубля, юаня: 11,3-11,38 рубля, оценивает Валерия Попова из ИК "Риком-траст". Курс юаня в среду достиг сильного сопротивления 11,45 рубля, отмечает Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Пока его преодолеть не удалось, но до конца недели вероятна как минимум еще одна попытка это сделать", - полагает он.

