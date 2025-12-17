https://1prime.ru/20251217/moskva-865627079.html
Москва сохранила лидерство по числу туристических достопримечательностей
17.12.2025
Москва сохранила лидерство по числу туристических достопримечательностей
Москва сохранила лидерство по числу туристических достопримечательностей в рейтинге самых влиятельных городов мира GPCI за 2025, опередив Токио, Париж, Лондон и | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T08:21+0300
2025-12-17T08:21+0300
2025-12-17T08:21+0300
ТОКИО, 17 дек – ПРАЙМ. Москва сохранила лидерство по числу туристических достопримечательностей в рейтинге самых влиятельных городов мира GPCI за 2025, опередив Токио, Париж, Лондон и Нью-Йорк, а также вошла в первую тройку городов по количеству проводимых культурных мероприятий, свидетельствуют документы, поступившие в распоряжение РИА Новости. Столица России также вошла в первую десятку городов в категории "культурное взаимодействие". В 2025 году Москва заняла первую строчку по степени простоты использования оплачиваемого отпуска и третье место среди городов с низким уровнем цен, уступив лишь Каиру и Джакарте. Столица также заняла второе место по числу зеленых зон в городе, первую строчку занял Лондон. Индекс самых влиятельных городов мира Global Power City Index (GPCI) ежегодно публикуется японским фондом Mori Memorial Foundation и измеряет "магнетизм" городов по шести критериям: экономика, исследования и разработки, культурное взаимодействие, пригодность для жизни, окружающая среда и доступность. В этом году рейтинг был составлен по 48 крупнейшим городам мира, в первую тройку вошли Лондон, Токио и Нью-Йорк.
