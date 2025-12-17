https://1prime.ru/20251217/moskva-865627079.html

Москва сохранила лидерство по числу туристических достопримечательностей

Москва сохранила лидерство по числу туристических достопримечательностей - 17.12.2025, ПРАЙМ

Москва сохранила лидерство по числу туристических достопримечательностей

Москва сохранила лидерство по числу туристических достопримечательностей в рейтинге самых влиятельных городов мира GPCI за 2025, опередив Токио, Париж, Лондон и | 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T08:21+0300

2025-12-17T08:21+0300

2025-12-17T08:21+0300

бизнес

лондон

москва

каир

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849683323_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3472c54dc0227cd9bd9aba9b7ce357b7.jpg

ТОКИО, 17 дек – ПРАЙМ. Москва сохранила лидерство по числу туристических достопримечательностей в рейтинге самых влиятельных городов мира GPCI за 2025, опередив Токио, Париж, Лондон и Нью-Йорк, а также вошла в первую тройку городов по количеству проводимых культурных мероприятий, свидетельствуют документы, поступившие в распоряжение РИА Новости. Столица России также вошла в первую десятку городов в категории "культурное взаимодействие". В 2025 году Москва заняла первую строчку по степени простоты использования оплачиваемого отпуска и третье место среди городов с низким уровнем цен, уступив лишь Каиру и Джакарте. Столица также заняла второе место по числу зеленых зон в городе, первую строчку занял Лондон. Индекс самых влиятельных городов мира Global Power City Index (GPCI) ежегодно публикуется японским фондом Mori Memorial Foundation и измеряет "магнетизм" городов по шести критериям: экономика, исследования и разработки, культурное взаимодействие, пригодность для жизни, окружающая среда и доступность. В этом году рейтинг был составлен по 48 крупнейшим городам мира, в первую тройку вошли Лондон, Токио и Нью-Йорк.

лондон

москва

каир

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, лондон, москва, каир