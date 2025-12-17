Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве к новогодним праздникам установили более тысячи новогодних елей - 17.12.2025
В Москве к новогодним праздникам установили более тысячи новогодних елей
В Москве к новогодним праздникам установили более тысячи новогодних елей - 17.12.2025, ПРАЙМ
В Москве к новогодним праздникам установили более тысячи новогодних елей
Специалисты комплекса городского хозяйства установили в столице более тысячи новогодних елей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... | 17.12.2025, ПРАЙМ
бизнес
общество
недвижимость
москва
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Специалисты комплекса городского хозяйства установили в столице более тысячи новогодних елей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно украсили столицу к новогодним и рождественским праздникам - по всему городу установили световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток. В общей сложности смонтировали более 4 тысяч объемных конструкций, в том числе площади, улицы, парки и скверы украсили свыше тысячи елей", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что новогодние деревья высотой 6-28 метров декорированы разноцветными шарами, звездами, светящимися гирляндами и другими украшениями. Самые высокие ели появились на Лубянской площади, возле главного входа в парк Горького, в парке "Ходынское поле", на Поклонной горе и в Лужниках. "Световые арки установлены, в частности, на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере, на Тверской и Манежной площадях, в Газетном и Камергерском переулках. Они прошли технологическую модернизацию и работают в полноцветном режиме с возможностью управления светоцветовыми сценариями. Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформили световыми тоннелями и цифрами "2026", в парке Победы на Поклонной горе установили гигантский елочный шар", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. "За последние годы в Москве сформирован достаточный запас декоративных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции - многофункциональные, с возможностью многократного использования и изменения их вида", - добавил Бирюков.
москва
бизнес, общество , недвижимость, москва
Бизнес, Общество , Недвижимость, МОСКВА
09:08 17.12.2025
 
В Москве к новогодним праздникам установили более тысячи новогодних елей

Заммэра Бирюков: более тысячи новогодних елей установили в Москве к праздникам

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Специалисты комплекса городского хозяйства установили в столице более тысячи новогодних елей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно украсили столицу к новогодним и рождественским праздникам - по всему городу установили световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток. В общей сложности смонтировали более 4 тысяч объемных конструкций, в том числе площади, улицы, парки и скверы украсили свыше тысячи елей", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что новогодние деревья высотой 6-28 метров декорированы разноцветными шарами, звездами, светящимися гирляндами и другими украшениями. Самые высокие ели появились на Лубянской площади, возле главного входа в парк Горького, в парке "Ходынское поле", на Поклонной горе и в Лужниках.
"Световые арки установлены, в частности, на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере, на Тверской и Манежной площадях, в Газетном и Камергерском переулках. Они прошли технологическую модернизацию и работают в полноцветном режиме с возможностью управления светоцветовыми сценариями. Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформили световыми тоннелями и цифрами "2026", в парке Победы на Поклонной горе установили гигантский елочный шар", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.
"За последние годы в Москве сформирован достаточный запас декоративных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции - многофункциональные, с возможностью многократного использования и изменения их вида", - добавил Бирюков.
