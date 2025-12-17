Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД рассказали, какие навыки важны родителям в цифровую эпоху - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251217/mvd-865649080.html
В МВД рассказали, какие навыки важны родителям в цифровую эпоху
В МВД рассказали, какие навыки важны родителям в цифровую эпоху - 17.12.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали, какие навыки важны родителям в цифровую эпоху
Разбираться в принципах работы соцсетей, мессенджеров и игр, а также понимать как устроены алгоритмы рекомендаций и сбор данных необходимо родителю, чтобы... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T19:58+0300
2025-12-17T19:58+0300
экономика
технологии
общество
россия
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/06/863218360_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_dcc2922988664f8ed2ba2ba4d9859090.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Разбираться в принципах работы соцсетей, мессенджеров и игр, а также понимать как устроены алгоритмы рекомендаций и сбор данных необходимо родителю, чтобы защитить ребенка в цифровую эпоху, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. В ведомстве отметили, что цифровая реальность быстро формирует мышление, привычки и способы взаимодействия с миром, поэтому родителю важно не только контролировать, но и помогать ребёнку ориентироваться в информационной среде. Кроме того, как утоняют в МВД, родитель все чаще становится для ребенка навигатором, помогает ему отличать достоверную информацию от манипуляций, учит задавать вопросы и проверять источники. "Ключевые компетенции сегодня — это цифровая грамотность и понимание рисков. Важно разбираться в базовых принципах работы соцсетей, мессенджеров и игр, понимать, как устроены алгоритмы рекомендаций, какие данные собираются и зачем. Это позволяет вовремя заметить тревожные сигналы: давление, вовлечение в опасные сообщества, мошеннические сценарии", - говорится в сообщении. Правоохранители добавили, что не менее значима способность говорить с ребёнком на одном языке - обсуждать онлайн-опыт, договариваться о правилах, объяснять последствия. В МВД подчеркивают, практика показывает, что в семьях, где цифровые темы обсуждаются регулярно, дети реже становятся жертвами манипуляций и обмана. "При этом технологии не подменяют родительское внимание. Основа остаётся прежней — доверие, интерес к жизни ребёнка, умение быть рядом и вовремя поддержать. Именно это делает цифровую среду менее опасной и более понятной", - заключили в ведомстве.
https://1prime.ru/20251023/putin-863839967.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/06/863218360_144:0:2811:2000_1920x0_80_0_0_55fdf6ab67fe6d924a85a4a0a8e024b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , россия, мвд
Экономика, Технологии, Общество , РОССИЯ, МВД
19:58 17.12.2025
 
В МВД рассказали, какие навыки важны родителям в цифровую эпоху

МВД: нужно разбираться в принципах работы соцсетей, мессенджеров и игр для защиты ребенка

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкИнтерактивная школа
Интерактивная школа - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Интерактивная школа. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Разбираться в принципах работы соцсетей, мессенджеров и игр, а также понимать как устроены алгоритмы рекомендаций и сбор данных необходимо родителю, чтобы защитить ребенка в цифровую эпоху, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве отметили, что цифровая реальность быстро формирует мышление, привычки и способы взаимодействия с миром, поэтому родителю важно не только контролировать, но и помогать ребёнку ориентироваться в информационной среде. Кроме того, как утоняют в МВД, родитель все чаще становится для ребенка навигатором, помогает ему отличать достоверную информацию от манипуляций, учит задавать вопросы и проверять источники.
"Ключевые компетенции сегодня — это цифровая грамотность и понимание рисков. Важно разбираться в базовых принципах работы соцсетей, мессенджеров и игр, понимать, как устроены алгоритмы рекомендаций, какие данные собираются и зачем. Это позволяет вовремя заметить тревожные сигналы: давление, вовлечение в опасные сообщества, мошеннические сценарии", - говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что не менее значима способность говорить с ребёнком на одном языке - обсуждать онлайн-опыт, договариваться о правилах, объяснять последствия. В МВД подчеркивают, практика показывает, что в семьях, где цифровые темы обсуждаются регулярно, дети реже становятся жертвами манипуляций и обмана.
"При этом технологии не подменяют родительское внимание. Основа остаётся прежней — доверие, интерес к жизни ребёнка, умение быть рядом и вовремя поддержать. Именно это делает цифровую среду менее опасной и более понятной", - заключили в ведомстве.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Россия открыта к диалогу в сфере цифровой безопасности, заявил Путин
23 октября, 11:28
 
ЭкономикаТехнологииОбществоРОССИЯМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала