https://1prime.ru/20251217/mvd-865649080.html
В МВД рассказали, какие навыки важны родителям в цифровую эпоху
В МВД рассказали, какие навыки важны родителям в цифровую эпоху - 17.12.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали, какие навыки важны родителям в цифровую эпоху
Разбираться в принципах работы соцсетей, мессенджеров и игр, а также понимать как устроены алгоритмы рекомендаций и сбор данных необходимо родителю, чтобы... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T19:58+0300
2025-12-17T19:58+0300
2025-12-17T19:58+0300
экономика
технологии
общество
россия
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/06/863218360_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_dcc2922988664f8ed2ba2ba4d9859090.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Разбираться в принципах работы соцсетей, мессенджеров и игр, а также понимать как устроены алгоритмы рекомендаций и сбор данных необходимо родителю, чтобы защитить ребенка в цифровую эпоху, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. В ведомстве отметили, что цифровая реальность быстро формирует мышление, привычки и способы взаимодействия с миром, поэтому родителю важно не только контролировать, но и помогать ребёнку ориентироваться в информационной среде. Кроме того, как утоняют в МВД, родитель все чаще становится для ребенка навигатором, помогает ему отличать достоверную информацию от манипуляций, учит задавать вопросы и проверять источники. "Ключевые компетенции сегодня — это цифровая грамотность и понимание рисков. Важно разбираться в базовых принципах работы соцсетей, мессенджеров и игр, понимать, как устроены алгоритмы рекомендаций, какие данные собираются и зачем. Это позволяет вовремя заметить тревожные сигналы: давление, вовлечение в опасные сообщества, мошеннические сценарии", - говорится в сообщении. Правоохранители добавили, что не менее значима способность говорить с ребёнком на одном языке - обсуждать онлайн-опыт, договариваться о правилах, объяснять последствия. В МВД подчеркивают, практика показывает, что в семьях, где цифровые темы обсуждаются регулярно, дети реже становятся жертвами манипуляций и обмана. "При этом технологии не подменяют родительское внимание. Основа остаётся прежней — доверие, интерес к жизни ребёнка, умение быть рядом и вовремя поддержать. Именно это делает цифровую среду менее опасной и более понятной", - заключили в ведомстве.
https://1prime.ru/20251023/putin-863839967.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/06/863218360_144:0:2811:2000_1920x0_80_0_0_55fdf6ab67fe6d924a85a4a0a8e024b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , россия, мвд
Экономика, Технологии, Общество , РОССИЯ, МВД
В МВД рассказали, какие навыки важны родителям в цифровую эпоху
МВД: нужно разбираться в принципах работы соцсетей, мессенджеров и игр для защиты ребенка
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Разбираться в принципах работы соцсетей, мессенджеров и игр, а также понимать как устроены алгоритмы рекомендаций и сбор данных необходимо родителю, чтобы защитить ребенка в цифровую эпоху, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве отметили, что цифровая реальность быстро формирует мышление, привычки и способы взаимодействия с миром, поэтому родителю важно не только контролировать, но и помогать ребёнку ориентироваться в информационной среде. Кроме того, как утоняют в МВД
, родитель все чаще становится для ребенка навигатором, помогает ему отличать достоверную информацию от манипуляций, учит задавать вопросы и проверять источники.
"Ключевые компетенции сегодня — это цифровая грамотность и понимание рисков. Важно разбираться в базовых принципах работы соцсетей, мессенджеров и игр, понимать, как устроены алгоритмы рекомендаций, какие данные собираются и зачем. Это позволяет вовремя заметить тревожные сигналы: давление, вовлечение в опасные сообщества, мошеннические сценарии", - говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что не менее значима способность говорить с ребёнком на одном языке - обсуждать онлайн-опыт, договариваться о правилах, объяснять последствия. В МВД подчеркивают, практика показывает, что в семьях, где цифровые темы обсуждаются регулярно, дети реже становятся жертвами манипуляций и обмана.
"При этом технологии не подменяют родительское внимание. Основа остаётся прежней — доверие, интерес к жизни ребёнка, умение быть рядом и вовремя поддержать. Именно это делает цифровую среду менее опасной и более понятной", - заключили в ведомстве.
Россия открыта к диалогу в сфере цифровой безопасности, заявил Путин