НАТО наращивает коалиционные силы, заявил Белоусов - 17.12.2025
https://1prime.ru/20251217/nato-865640298.html
НАТО наращивает коалиционные силы, заявил Белоусов
НАТО наращивает коалиционные силы, заявил Белоусов - 17.12.2025, ПРАЙМ
НАТО наращивает коалиционные силы, заявил Белоусов
НАТО продолжает наращивать коалиционные силы, в том числе обновлена номенклатура ядерных боеприпасов, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T15:53+0300
2025-12-17T15:53+0300
россия
общество
рф
андрей белоусов
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860981675_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_dee5ab053a7e0e6c8fb1dcacf5858e0b.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. НАТО продолжает наращивать коалиционные силы, в том числе обновлена номенклатура ядерных боеприпасов, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. "Североатлантический альянс продолжает наращивать коалиционные силы. Ведется активная подготовка к развертыванию ракет средней дальности. Обновлена номенклатура ядерных боеприпасов", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Белоусов добавил, что НАТО также модернизирует противовоздушную и противоракетную оборону, а также меняет систему мобилизационного развертывания.
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860981675_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_a3082418595fe01e313c2692b0239ca3.jpg
1920
1920
true
россия, общество , рф, андрей белоусов, нато
РОССИЯ, Общество , РФ, Андрей Белоусов, НАТО
15:53 17.12.2025
 
НАТО наращивает коалиционные силы, заявил Белоусов

Белоусов заявил, что НАТО продолжает наращивать коалиционные силы

Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. НАТО продолжает наращивать коалиционные силы, в том числе обновлена номенклатура ядерных боеприпасов, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.
"Североатлантический альянс продолжает наращивать коалиционные силы. Ведется активная подготовка к развертыванию ракет средней дальности. Обновлена номенклатура ядерных боеприпасов", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Белоусов добавил, что НАТО также модернизирует противовоздушную и противоракетную оборону, а также меняет систему мобилизационного развертывания.
 
РОССИЯ Общество РФ Андрей Белоусов НАТО
 
 
