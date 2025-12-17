https://1prime.ru/20251217/nato-865640298.html
НАТО наращивает коалиционные силы, заявил Белоусов
2025-12-17T15:53+0300
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. НАТО продолжает наращивать коалиционные силы, в том числе обновлена номенклатура ядерных боеприпасов, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. "Североатлантический альянс продолжает наращивать коалиционные силы. Ведется активная подготовка к развертыванию ракет средней дальности. Обновлена номенклатура ядерных боеприпасов", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Белоусов добавил, что НАТО также модернизирует противовоздушную и противоракетную оборону, а также меняет систему мобилизационного развертывания.
