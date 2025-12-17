https://1prime.ru/20251217/nato-865640298.html

НАТО наращивает коалиционные силы, заявил Белоусов

НАТО наращивает коалиционные силы, заявил Белоусов - 17.12.2025, ПРАЙМ

НАТО наращивает коалиционные силы, заявил Белоусов

НАТО продолжает наращивать коалиционные силы, в том числе обновлена номенклатура ядерных боеприпасов, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. | 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T15:53+0300

2025-12-17T15:53+0300

2025-12-17T15:53+0300

россия

общество

рф

андрей белоусов

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860981675_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_dee5ab053a7e0e6c8fb1dcacf5858e0b.jpg

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. НАТО продолжает наращивать коалиционные силы, в том числе обновлена номенклатура ядерных боеприпасов, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. "Североатлантический альянс продолжает наращивать коалиционные силы. Ведется активная подготовка к развертыванию ракет средней дальности. Обновлена номенклатура ядерных боеприпасов", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Белоусов добавил, что НАТО также модернизирует противовоздушную и противоракетную оборону, а также меняет систему мобилизационного развертывания.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, андрей белоусов, нато