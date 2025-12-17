Россия настаивает на нерасширении НАТО на Восток, заявил Путин

https://1prime.ru/20251217/nato-865641903.html

Россия настаивает на исполнении данных Москве обещаний о нерасширении НАТО на Восток, заявил президент РФ Владимир Путин.

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Россия настаивает на исполнении данных Москве обещаний о нерасширении НАТО на Восток, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы настаиваем просто на исполнении данных нам обещаний. Публично же было заявлено, что никакого расширения НАТО на Восток не будет. Ну и что? Плевать хотели - одна волна расширения за другой. Мы ничего особенного не требуем. Мы, повторяю еще раз, настаиваем на выполнении данных нам обещаний", - сказал глава государства в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

