Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Никитин рассказал о росте отгрузки предприятий обрабатывающего сектора - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251217/nikitin-865620767.html
Никитин рассказал о росте отгрузки предприятий обрабатывающего сектора
Никитин рассказал о росте отгрузки предприятий обрабатывающего сектора - 17.12.2025, ПРАЙМ
Никитин рассказал о росте отгрузки предприятий обрабатывающего сектора
Объем отгрузки предприятий обрабатывающего сектора в Нижегородской области за 10 месяцев 2025 года увеличился более чем на 4%, сообщил глава региона Глеб... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T00:28+0300
2025-12-17T00:28+0300
промышленность
экономика
бизнес
нижегородская область
рф
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865620767.jpg?1765920485
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - ПРАЙМ. Объем отгрузки предприятий обрабатывающего сектора в Нижегородской области за 10 месяцев 2025 года увеличился более чем на 4%, сообщил глава региона Глеб Никитин. Губернатор обсудили развитие промышленности в Нижегородской области с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым. "Экономика нашего региона, как и российская экономика в целом, в этом году продолжала существовать в условиях неослабевающего санкционного давления, кадрового дефицита и жесткой денежно-кредитной политики, направленной на "охлаждение" экономики с целью замедления инфляции", - написал Никитин в Telegram-канале. Он отметил, что все отрасли промышленного производства продолжали испытывать влияние санкций, но меры поддержки позволяют обеспечить стабильность в обработке и промышленности в целом. "По обрабатывающим производствам отгрузка показала рост более чем на 4% за 10 месяцев 2025 года. Основной рост - в производстве готовых металлических изделий, кокса и нефтепродуктов, машин и оборудования, мебели, одежды, лекарственных препаратов, компьютеров, электронных и оптических изделий", - сообщил Никитин. Он рассказал, что в ходе рабочей встречи с Мантуровым также обсудили ход реализации национальных проектов, в рамках которых в регионе создается Центр малотоннажной химии и Центр развития промышленной робототехники, уже на финальной стадии оснащения находится Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем.
нижегородская область
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, бизнес, нижегородская область, рф, денис мантуров
Промышленность, Экономика, Бизнес, Нижегородская область, РФ, Денис Мантуров
00:28 17.12.2025
 
Никитин рассказал о росте отгрузки предприятий обрабатывающего сектора

Никитин: объем отгрузки предприятий обрабатывающего сектора вырос более чем на 4%

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - ПРАЙМ. Объем отгрузки предприятий обрабатывающего сектора в Нижегородской области за 10 месяцев 2025 года увеличился более чем на 4%, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Губернатор обсудили развитие промышленности в Нижегородской области с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым.
"Экономика нашего региона, как и российская экономика в целом, в этом году продолжала существовать в условиях неослабевающего санкционного давления, кадрового дефицита и жесткой денежно-кредитной политики, направленной на "охлаждение" экономики с целью замедления инфляции", - написал Никитин в Telegram-канале.
Он отметил, что все отрасли промышленного производства продолжали испытывать влияние санкций, но меры поддержки позволяют обеспечить стабильность в обработке и промышленности в целом.
"По обрабатывающим производствам отгрузка показала рост более чем на 4% за 10 месяцев 2025 года. Основной рост - в производстве готовых металлических изделий, кокса и нефтепродуктов, машин и оборудования, мебели, одежды, лекарственных препаратов, компьютеров, электронных и оптических изделий", - сообщил Никитин.
Он рассказал, что в ходе рабочей встречи с Мантуровым также обсудили ход реализации национальных проектов, в рамках которых в регионе создается Центр малотоннажной химии и Центр развития промышленной робототехники, уже на финальной стадии оснащения находится Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем.
 
ЭкономикаПромышленностьБизнесНижегородская областьРФДенис Мантуров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала