Никитин рассказал о росте отгрузки предприятий обрабатывающего сектора

Никитин рассказал о росте отгрузки предприятий обрабатывающего сектора

2025-12-17T00:28+0300

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - ПРАЙМ. Объем отгрузки предприятий обрабатывающего сектора в Нижегородской области за 10 месяцев 2025 года увеличился более чем на 4%, сообщил глава региона Глеб Никитин. Губернатор обсудили развитие промышленности в Нижегородской области с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым. "Экономика нашего региона, как и российская экономика в целом, в этом году продолжала существовать в условиях неослабевающего санкционного давления, кадрового дефицита и жесткой денежно-кредитной политики, направленной на "охлаждение" экономики с целью замедления инфляции", - написал Никитин в Telegram-канале. Он отметил, что все отрасли промышленного производства продолжали испытывать влияние санкций, но меры поддержки позволяют обеспечить стабильность в обработке и промышленности в целом. "По обрабатывающим производствам отгрузка показала рост более чем на 4% за 10 месяцев 2025 года. Основной рост - в производстве готовых металлических изделий, кокса и нефтепродуктов, машин и оборудования, мебели, одежды, лекарственных препаратов, компьютеров, электронных и оптических изделий", - сообщил Никитин. Он рассказал, что в ходе рабочей встречи с Мантуровым также обсудили ход реализации национальных проектов, в рамках которых в регионе создается Центр малотоннажной химии и Центр развития промышленной робототехники, уже на финальной стадии оснащения находится Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем.

