Минфин разместил ОФЗ двух серий совокупно на 126,6 млрд рублей

2025-12-17T18:51+0300
2025-12-17T18:51+0300
2025-12-17T18:51+0300
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Минфин России разместил в среду облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух серий совокупно на 126,6 миллиарда рублей по номиналу, свидетельствуют данные министерства. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26253 с погашением в октябре 2038 года на 26,594 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 59,298 миллиарда. Цена отсечения составила 93,4257% от номинала, средневзвешенная цена - 93,4639% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,61% годовых, средневзвешенная доходность - также 14,61% годовых. На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26251 с погашением в августе 2030 года на 82,309 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 133,059 миллиарда. Цена отсечения составила 84,6304% от номинала, средневзвешенная цена - 84,668% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,56% годовых, средневзвешенная доходность - 14,55% годовых. В ходе дополнительного размещения после аукциона Минфин разместил ОФЗ 26253 на 10,265 миллиарда рублей, ОФЗ 26251 - на 7,43 миллиарда рублей. "На данный момент на долговом рынке превалирует неопределенность в преддверии заседания Банка России по ключевой ставке в эту пятницу. С одной стороны, существенную поддержку котировкам оказывает замедление инфляции по итогам ноября до 6,6%, что сигнализирует о том, что инфляция по итогам года может сложиться по нижней границе прогноза ЦБ. С другой стороны, ускорение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, достигших уровней начала года, остается ключевым ограничителем для решений относительно денежно-кредитной политики. На этом фоне снижается активность инвесторов на аукционах ОФЗ в условиях недавнего снижения доходностей", - говорит аналитик "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских. Минфин РФ по итогам 11 прошедших в октябре-декабре аукционных дней разместил гособлигации на 3,5 триллиона рублей, обеспечив на 94% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ, который составляет 3,8 триллиона рублей, подсчитал главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.
