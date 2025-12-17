https://1prime.ru/20251217/obligatsii-865649721.html
Российским эмитентам могут разрешить обмен валютных облигаций на рублевые
Российским эмитентам могут разрешить обмен валютных облигаций на рублевые - 17.12.2025
Российским эмитентам могут разрешить обмен валютных облигаций на рублевые
2025-12-17T20:12+0300
2025-12-17T20:12+0300
2025-12-17T20:28+0300
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Российские эмитенты могут получить возможность до конца 2026 года обменять находящиеся в обращении облигации, номинированные в валюте, на облигации в рублях, следует из опубликованного на сайте Госдумы законопроекта. Комитет Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям одобрил соответствующие поправки в закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" и отдельные законодательные акты РФ. Документом предлагается установить, что до 31 декабря 2026 года российские эмитенты находящихся в обращении облигаций, номинированных в валюте недружественных государств, вправе разместить среди владельцев таких бумаг облигации в рублях на условиях их оплаты облигациями в иностранной валюте. Эмитенты также могут получить право выпустить для этих целей облигации в валюте с изменением их номинальной стоимости на российские рубли в соответствии с решением о выпуске. Срок погашения облигаций в рублях должен соответствовать сроку погашения облигаций в валюте. Номинал облигаций в рублях будет определяется с учетом номинальной стоимости валютных облигаций, рассчитываемой по официальному курсу Банка России. Валютные облигации, приобретенные их эмитентом, подлежат погашению, а обязательства по ним перед владельцами признаются исполненными надлежащим образом и прекращаются с момента их приобретения.
Российским эмитентам могут разрешить обмен валютных облигаций на рублевые
Российские эмитенты могут получить возможность обменять валютные облигации на рублевые
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Российские эмитенты могут получить возможность до конца 2026 года обменять находящиеся в обращении облигации, номинированные в валюте, на облигации в рублях, следует из опубликованного на сайте Госдумы законопроекта.
Комитет Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям одобрил соответствующие поправки в закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" и отдельные законодательные акты РФ
.
Документом предлагается установить, что до 31 декабря 2026 года российские эмитенты находящихся в обращении облигаций, номинированных в валюте недружественных государств, вправе разместить среди владельцев таких бумаг облигации в рублях на условиях их оплаты облигациями в иностранной валюте.
Эмитенты также могут получить право выпустить для этих целей облигации в валюте с изменением их номинальной стоимости на российские рубли в соответствии с решением о выпуске.
Срок погашения облигаций в рублях должен соответствовать сроку погашения облигаций в валюте. Номинал облигаций в рублях будет определяется с учетом номинальной стоимости валютных облигаций, рассчитываемой по официальному курсу Банка России
.
Валютные облигации, приобретенные их эмитентом, подлежат погашению, а обязательства по ним перед владельцами признаются исполненными надлежащим образом и прекращаются с момента их приобретения.
