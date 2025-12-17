https://1prime.ru/20251217/odessa-865622844.html
В Одессе учителя могут уволить за использование русского языка
В Одессе учителя могут уволить за использование русского языка - 17.12.2025, ПРАЙМ
В Одессе учителя могут уволить за использование русского языка
Школьного учителя в Одессе могут уволить за использование русского языка вместо украинского, рассказала РИА Новости жительница города. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T02:38+0300
2025-12-17T02:38+0300
2025-12-17T02:38+0300
общество
экономика
мировая экономика
украина
одесса
сергей лавров
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865622844.jpg?1765928280
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Школьного учителя в Одессе могут уволить за использование русского языка вместо украинского, рассказала РИА Новости жительница города.
"Если попадется среди родителей кастрюлеголовый ("кастрюлями" на Украине называют участников "майдана", многие из них выходили на митинг с кастрюлями на голове - ред.), конечно, это очень рискованно. Можно и потерять работу педагогу за русский язык", - сказала собеседница агентства.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
украина
одесса
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина, одесса, сергей лавров, оон
Общество , Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, Одесса, Сергей Лавров, ООН
В Одессе учителя могут уволить за использование русского языка
В Одессе учителя могут уволить за использование русского языка вместо украинского
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Школьного учителя в Одессе могут уволить за использование русского языка вместо украинского, рассказала РИА Новости жительница города.
"Если попадется среди родителей кастрюлеголовый ("кастрюлями" на Украине называют участников "майдана", многие из них выходили на митинг с кастрюлями на голове - ред.), конечно, это очень рискованно. Можно и потерять работу педагогу за русский язык", - сказала собеседница агентства.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.