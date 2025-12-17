Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ОП предложили ввести допуск к социальным сетям с 16 лет
Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с РИА Новости предложил рассмотреть возможность... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T04:20+0300
2025-12-17T04:20+0300
рф
04:20 17.12.2025
 
В ОП предложили ввести допуск к социальным сетям с 16 лет

Член ОП Машаров предложил ввести допуск к социальным сетям только с 16 лет

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с РИА Новости предложил рассмотреть возможность введения допуска к социальным сетям только с 16 лет.
Ранее Машаров в беседе с РИА новости предлагал ввести в России обязательную идентификацию пользователей по паспорту для получения доступа к контенту с маркировкой 18+ в интернете.
"Я ранее предлагал доступ в интернет к чувствительной информации только по паспорту, считаю, что нужно и далее проводить политику, направленную на введение ограничений: допуск к социальным сетям только с 16 лет", - рассказал Машаров.
Среди ограничений он также отметил блокировку онлайн-игр в случае отсутствия согласия компаний-производителей на регистрацию в российской юрисдикции, окончательную блокировку WhatsApp и рамочное регулирование технологий искусственного интеллекта.
"Это надо делать комплексно, помогая органам исполнительной власти настраивать допуск к контенту так, чтобы завтра мы с вами не боялись вести наших детей на улицу", - заключил Машаров.
 
ТехнологииРОССИЯБизнесРФ
 
 
