В ОП предложили ввести допуск к социальным сетям с 16 лет

В ОП предложили ввести допуск к социальным сетям с 16 лет

2025-12-17T04:20+0300

2025-12-17T04:20+0300

2025-12-17T04:20+0300

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с РИА Новости предложил рассмотреть возможность введения допуска к социальным сетям только с 16 лет. Ранее Машаров в беседе с РИА новости предлагал ввести в России обязательную идентификацию пользователей по паспорту для получения доступа к контенту с маркировкой 18+ в интернете. "Я ранее предлагал доступ в интернет к чувствительной информации только по паспорту, считаю, что нужно и далее проводить политику, направленную на введение ограничений: допуск к социальным сетям только с 16 лет", - рассказал Машаров. Среди ограничений он также отметил блокировку онлайн-игр в случае отсутствия согласия компаний-производителей на регистрацию в российской юрисдикции, окончательную блокировку WhatsApp и рамочное регулирование технологий искусственного интеллекта. "Это надо делать комплексно, помогая органам исполнительной власти настраивать допуск к контенту так, чтобы завтра мы с вами не боялись вести наших детей на улицу", - заключил Машаров.

