Венгрия не поддержит конфискацию российских активов, заявил Орбан

2025-12-17T12:55+0300

БУДАПЕШТ, 17 дек - ПРАЙМ. Венгрия ни при каких условиях не поддержит конфискацию российских замороженных активов, поэтому не ожидает ответных мер со стороны России, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Венгрия не поддержит конфискацию активов ни одной страны, не только России. Мы не поддержим этого ни при каких обстоятельствах", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Венгерский премьер-министр сообщил, что написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором спросил, будет ли при введении ответных мер учитываться позиция каждой отдельной страны. "Я получил ответ, что будут приняты жесткие ответные меры с использованием всех средств международного права и будет учитываться, какую позицию заняла каждая страна Евросоюза", - отметил Орбан.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

