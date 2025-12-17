https://1prime.ru/20251217/orban-865633696.html
Венгрия не поддержит конфискацию российских активов, заявил Орбан
БУДАПЕШТ, 17 дек - ПРАЙМ. Венгрия ни при каких условиях не поддержит конфискацию российских замороженных активов, поэтому не ожидает ответных мер со стороны России, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Венгрия не поддержит конфискацию активов ни одной страны, не только России. Мы не поддержим этого ни при каких обстоятельствах", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Венгерский премьер-министр сообщил, что написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором спросил, будет ли при введении ответных мер учитываться позиция каждой отдельной страны. "Я получил ответ, что будут приняты жесткие ответные меры с использованием всех средств международного права и будет учитываться, какую позицию заняла каждая страна Евросоюза", - отметил Орбан.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
