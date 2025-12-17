Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан раскрыл содержание письма Путину - 17.12.2025
Орбан раскрыл содержание письма Путину
Орбан раскрыл содержание письма Путину - 17.12.2025, ПРАЙМ
Орбан раскрыл содержание письма Путину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо президенту России Владимиру Путину, интересуясь, как Москва отреагирует на возможное изъятие замороженных... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T17:30+0300
2025-12-17T17:30+0300
россия
москва
владимир путин
ес
euroclear
виктор орбан
венгрия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1c/865024216_546:98:3087:1527_1920x0_80_0_0_7273565eb56157c2f79f74f333af6f0e.jpg
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо президенту России Владимиру Путину, интересуясь, как Москва отреагирует на возможное изъятие замороженных средств Евросоюзом, сообщает Magyar Nemzet. "Премьер-министр несколько недель назад направил письмо президенту России, в котором спрашивал, будут ли какие-либо ответные меры в случае изъятия ЕС замороженных российских активов, и если да, то будут ли россияне учитывать, кто голосовал за это решение", — говорится в материале.Кремль дал четкий и прямолинейный ответ, предупредив о применении строгих действий с использованием всех доступных инструментов международного права. "При этом будет приниматься во внимание позиция государств — членов Евросоюза", — сообщили в публикации.Ситуация с активамиПосле начала специальной военной операции страны Евросоюза и G7 заблокировали примерно половину валютных резервов России. В Евросоюзе остается более 200 миллиардов евро, большинство из них на счетах бельгийской Euroclear. В ответ Москва инициировала меры, по которым активы иностранных инвесторов из недружественных стран, а также их доходы собираются на специальных счетах категории "С". Получение этих средств возможно лишь с разрешения правительственной комиссии. При этом Евросоюз, заявивший о намерении поддерживать Украину столько, сколько потребуется, исчерпал свои ресурсы и не желает выделять средства из собственных бюджетов. Еврокомиссия сейчас пытается убедить Бельгию использовать российские активы, но бельгийские власти пока не соглашаются. Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро, которые планируется использовать как репарационный кредит. Ожидается, что Украина вернет его после завершения конфликта, при условии, что Москва компенсирует ей материальный ущерб. Центробанк России, в свою очередь, подал иск против Euroclear, требуя более 18 триллионов рублей. Решение о возможном изъятии российских резервов может быть принято странами ЕС на саммите, который состоится 18-19 декабря.
москва
венгрия
украина
россия, москва, владимир путин, ес, euroclear, виктор орбан, венгрия, украина
РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, ЕС, Euroclear, Виктор Орбан, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА
17:30 17.12.2025
 
Орбан раскрыл содержание письма Путину

Орбан написал письмо Путину с вопросом о реакции РФ на конфискацию активов

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо президенту России Владимиру Путину, интересуясь, как Москва отреагирует на возможное изъятие замороженных средств Евросоюзом, сообщает Magyar Nemzet.
"Премьер-министр несколько недель назад направил письмо президенту России, в котором спрашивал, будут ли какие-либо ответные меры в случае изъятия ЕС замороженных российских активов, и если да, то будут ли россияне учитывать, кто голосовал за это решение", — говорится в материале.
Кремль дал четкий и прямолинейный ответ, предупредив о применении строгих действий с использованием всех доступных инструментов международного права.
"При этом будет приниматься во внимание позиция государств — членов Евросоюза", — сообщили в публикации.
Ситуация с активами

После начала специальной военной операции страны Евросоюза и G7 заблокировали примерно половину валютных резервов России. В Евросоюзе остается более 200 миллиардов евро, большинство из них на счетах бельгийской Euroclear. В ответ Москва инициировала меры, по которым активы иностранных инвесторов из недружественных стран, а также их доходы собираются на специальных счетах категории "С". Получение этих средств возможно лишь с разрешения правительственной комиссии.
При этом Евросоюз, заявивший о намерении поддерживать Украину столько, сколько потребуется, исчерпал свои ресурсы и не желает выделять средства из собственных бюджетов. Еврокомиссия сейчас пытается убедить Бельгию использовать российские активы, но бельгийские власти пока не соглашаются.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро, которые планируется использовать как репарационный кредит. Ожидается, что Украина вернет его после завершения конфликта, при условии, что Москва компенсирует ей материальный ущерб.
Центробанк России, в свою очередь, подал иск против Euroclear, требуя более 18 триллионов рублей.
Решение о возможном изъятии российских резервов может быть принято странами ЕС на саммите, который состоится 18-19 декабря.
РОССИЯМОСКВАВладимир ПутинЕСEuroclearВиктор ОрбанВЕНГРИЯУКРАИНА
 
 
