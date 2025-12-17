Орбан раскрыл содержание письма Путину
Орбан написал письмо Путину с вопросом о реакции РФ на конфискацию активов
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо президенту России Владимиру Путину, интересуясь, как Москва отреагирует на возможное изъятие замороженных средств Евросоюзом, сообщает Magyar Nemzet.
"Премьер-министр несколько недель назад направил письмо президенту России, в котором спрашивал, будут ли какие-либо ответные меры в случае изъятия ЕС замороженных российских активов, и если да, то будут ли россияне учитывать, кто голосовал за это решение", — говорится в материале.
Кремль дал четкий и прямолинейный ответ, предупредив о применении строгих действий с использованием всех доступных инструментов международного права.
"При этом будет приниматься во внимание позиция государств — членов Евросоюза", — сообщили в публикации.
Ситуация с активами
После начала специальной военной операции страны Евросоюза и G7 заблокировали примерно половину валютных резервов России. В Евросоюзе остается более 200 миллиардов евро, большинство из них на счетах бельгийской Euroclear. В ответ Москва инициировала меры, по которым активы иностранных инвесторов из недружественных стран, а также их доходы собираются на специальных счетах категории "С". Получение этих средств возможно лишь с разрешения правительственной комиссии.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро, которые планируется использовать как репарационный кредит. Ожидается, что Украина вернет его после завершения конфликта, при условии, что Москва компенсирует ей материальный ущерб.
Центробанк России, в свою очередь, подал иск против Euroclear, требуя более 18 триллионов рублей.
Решение о возможном изъятии российских резервов может быть принято странами ЕС на саммите, который состоится 18-19 декабря.