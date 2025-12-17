https://1prime.ru/20251217/oreshnik-865638957.html
"Орешник" поставят на боевое дежурство до конца года, заявил Путин
"Орешник" поставят на боевое дежурство до конца года, заявил Путин - 17.12.2025, ПРАЙМ
"Орешник" поставят на боевое дежурство до конца года, заявил Путин
Ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен в РФ на боевое дежурство до конца года, заявил президент России Владимир Путин. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T15:14+0300
2025-12-17T15:14+0300
2025-12-17T15:14+0300
россия
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/11/865638412_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2046aa6a41937c8da91507df4bd4d5ff.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен в РФ на боевое дежурство до конца года, заявил президент России Владимир Путин. "До конца года на боевое дежурство будет поставлен и ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой "Орешник", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/11/865638412_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_174074bb0ecf2bd98e5f455d5b43f999.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, владимир путин
РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин
"Орешник" поставят на боевое дежурство до конца года, заявил Путин
Путин: ракетный комплекс "Орешник" поставят на боевое дежурство до конца года