"Орешник" поставят на боевое дежурство до конца года, заявил Путин
"Орешник" поставят на боевое дежурство до конца года, заявил Путин - 17.12.2025, ПРАЙМ
"Орешник" поставят на боевое дежурство до конца года, заявил Путин
Ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен в РФ на боевое дежурство до конца года, заявил президент России Владимир Путин. | 17.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен в РФ на боевое дежурство до конца года, заявил президент России Владимир Путин. "До конца года на боевое дежурство будет поставлен и ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой "Орешник", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Новости
россия, общество , рф, владимир путин
РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин
15:14 17.12.2025
 
"Орешник" поставят на боевое дежурство до конца года, заявил Путин

Путин: ракетный комплекс "Орешник" поставят на боевое дежурство до конца года

Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен в РФ на боевое дежурство до конца года, заявил президент России Владимир Путин.
"До конца года на боевое дежурство будет поставлен и ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой "Орешник", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
 
