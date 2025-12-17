https://1prime.ru/20251217/oreshnik-865638957.html

"Орешник" поставят на боевое дежурство до конца года, заявил Путин

2025-12-17T15:14+0300

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен в РФ на боевое дежурство до конца года, заявил президент России Владимир Путин. "До конца года на боевое дежурство будет поставлен и ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой "Орешник", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

россия, общество , рф, владимир путин