Песков: Москве известно о планах Вашингтона по новым санкциям против России

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Москве хорошо известно, что в ряде кабинетов в Вашингтоне есть планы по введению новых санкций против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "То, что в ряде кабинетов в Вашингтоне такие планы есть, - об этом хорошо известно. Любые санкции вредят, вредят делу налаживания отношений. Это очевидно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможных новых санкциях в отношении России.

