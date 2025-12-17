https://1prime.ru/20251217/plan-865624567.html

В Пензенской области отменили план "Ковер" и режим беспилотной опасности

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. План "Ковер" и режим беспилотной опасности отменены на территории Пензенской области, временный запрет на использование воздушного пространства снят, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Беспилотная опасность была объявлена в регионе в 21.49 мск вторника и продлилась около семи часов. План "Ковер" был введен в 23.17 мск вторника и продлился более пяти часов. "На территории Пензенской области отменён план "Ковёр" и режим "Беспилотная опасность". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал Мельниченко в Telegram-канале.

