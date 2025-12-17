https://1prime.ru/20251217/plan-865624567.html
В Пензенской области отменили план "Ковер" и режим беспилотной опасности
В Пензенской области отменили план "Ковер" и режим беспилотной опасности - 17.12.2025, ПРАЙМ
В Пензенской области отменили план "Ковер" и режим беспилотной опасности
План "Ковер" и режим беспилотной опасности отменены на территории Пензенской области, временный запрет на использование воздушного пространства снят, сообщил... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T04:48+0300
2025-12-17T04:48+0300
2025-12-17T04:48+0300
экономика
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865624567.jpg?1765936080
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. План "Ковер" и режим беспилотной опасности отменены на территории Пензенской области, временный запрет на использование воздушного пространства снят, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Беспилотная опасность была объявлена в регионе в 21.49 мск вторника и продлилась около семи часов. План "Ковер" был введен в 23.17 мск вторника и продлился более пяти часов.
"На территории Пензенской области отменён план "Ковёр" и режим "Беспилотная опасность". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
В Пензенской области отменили план "Ковер" и режим беспилотной опасности
В Пензенской области отменили план "Ковер" и режим беспилотной опасности
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. План "Ковер" и режим беспилотной опасности отменены на территории Пензенской области, временный запрет на использование воздушного пространства снят, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Беспилотная опасность была объявлена в регионе в 21.49 мск вторника и продлилась около семи часов. План "Ковер" был введен в 23.17 мск вторника и продлился более пяти часов.
"На территории Пензенской области отменён план "Ковёр" и режим "Беспилотная опасность". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал Мельниченко в Telegram-канале.