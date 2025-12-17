https://1prime.ru/20251217/plan-865628732.html

США и Европейский Союз разработали стратегию для размещения войск из Европы на территории Украины после окончания военных действий, сообщает газета The New York | 17.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. США и Европейский Союз разработали стратегию для размещения войск из Европы на территории Украины после окончания военных действий, сообщает газета The New York Times."В документе говорится о размещении в стране европейских вооруженных сил ради поддержки Украины и обеспечения безопасности в небе и на море", — говорится в материале.Журналисты отметили, что американские и европейские дипломаты на встречах в Берлине разработали два документа, касающихся помощи Украине по завершении конфликта.Один из этих документов предполагает предоставление гарантий безопасности, основанных на пятой статье НАТО, а также усиление украинской армии и поддержание численности в 800 тысяч солдат.В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Соединенные Штаты и страны ЕС согласовали предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных принципам пятой статьи устава НАТО. Согласно информации, предоставленной порталу Axios анонимным американским чиновником, президент Дональд Трамп уверен, что способен убедить Россию принять такие условия.В сентябре Владимир Путин выразил недовольство по поводу возможного вступления Украины в НАТО.Российское Министерство иностранных дел неоднократно подчеркивало, что любое размещение войск НАТО на территории Украины является абсолютно неприемлемым для Москвы и может привести к серьезной эскалации. Заявления, звучащие из Лондона и других европейских столиц о возможности прибытия войск альянса в Украину, российское внешнеполитическое ведомство расценивает как подстрекательство к продолжению конфликта.

