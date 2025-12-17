Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость платины достигла рекордных с 2011 года показателей - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251217/platina-865626643.html
Стоимость платины достигла рекордных с 2011 года показателей
Стоимость платины достигла рекордных с 2011 года показателей - 17.12.2025, ПРАЙМ
Стоимость платины достигла рекордных с 2011 года показателей
Биржевая стоимость платины в среду утром поднимается более чем на 2%, впервые превысив уровень в 1 900 долларов за тройскую унцию с августа 2011 года, следует... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T08:13+0300
2025-12-17T08:13+0300
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/58/842085864_0:295:3117:2048_1920x0_80_0_0_50475b714616b21feae0a847e4c31110.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины в среду утром поднимается более чем на 2%, впервые превысив уровень в 1 900 долларов за тройскую унцию с августа 2011 года, следует из данных торгов. По состоянию на 8.05 мск цена февральского фьючерса на платину росла на 2,4% к предыдущему закрытию, до 1 919,2 доллара за тройскую унцию, показатель находится выше уровня 1 900 долларов впервые с 23 августа 2011 года. С начала недели стоимость металла выросла на 8,4%, а с начала декабря - на 13,43%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/58/842085864_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_779e758169424baab48c0394fd7161c8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги
Рынок, Торги
08:13 17.12.2025
 
Стоимость платины достигла рекордных с 2011 года показателей

Стоимость платины поднялась выше 1900 долларов впервые с августа 2011 года

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки платины высшей пробы 99,98% чистоты
Готовые маркированные слитки платины высшей пробы 99,98% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Готовые маркированные слитки платины высшей пробы 99,98% чистоты. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины в среду утром поднимается более чем на 2%, впервые превысив уровень в 1 900 долларов за тройскую унцию с августа 2011 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.05 мск цена февральского фьючерса на платину росла на 2,4% к предыдущему закрытию, до 1 919,2 доллара за тройскую унцию, показатель находится выше уровня 1 900 долларов впервые с 23 августа 2011 года.
С начала недели стоимость металла выросла на 8,4%, а с начала декабря - на 13,43%.
 
РынокТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала