Стоимость платины достигла рекордных с 2011 года показателей
Стоимость платины достигла рекордных с 2011 года показателей
2025-12-17T08:13+0300
рынок
торги
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины в среду утром поднимается более чем на 2%, впервые превысив уровень в 1 900 долларов за тройскую унцию с августа 2011 года, следует из данных торгов. По состоянию на 8.05 мск цена февральского фьючерса на платину росла на 2,4% к предыдущему закрытию, до 1 919,2 доллара за тройскую унцию, показатель находится выше уровня 1 900 долларов впервые с 23 августа 2011 года. С начала недели стоимость металла выросла на 8,4%, а с начала декабря - на 13,43%.
