https://1prime.ru/20251217/platina-865626643.html

Стоимость платины достигла рекордных с 2011 года показателей

Стоимость платины достигла рекордных с 2011 года показателей - 17.12.2025, ПРАЙМ

Стоимость платины достигла рекордных с 2011 года показателей

Биржевая стоимость платины в среду утром поднимается более чем на 2%, впервые превысив уровень в 1 900 долларов за тройскую унцию с августа 2011 года, следует... | 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T08:13+0300

2025-12-17T08:13+0300

2025-12-17T08:13+0300

рынок

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/58/842085864_0:295:3117:2048_1920x0_80_0_0_50475b714616b21feae0a847e4c31110.jpg

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины в среду утром поднимается более чем на 2%, впервые превысив уровень в 1 900 долларов за тройскую унцию с августа 2011 года, следует из данных торгов. По состоянию на 8.05 мск цена февральского фьючерса на платину росла на 2,4% к предыдущему закрытию, до 1 919,2 доллара за тройскую унцию, показатель находится выше уровня 1 900 долларов впервые с 23 августа 2011 года. С начала недели стоимость металла выросла на 8,4%, а с начала декабря - на 13,43%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги