В России могут ввести обязательную классификацию пляжей и горнолыжных трасс

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина предложила рассмотреть вопрос об обязательной классификации пляжей и горнолыжных трасс. "К слову, по результатам практического применения законов по классификации объектов размещения и деятельности гидов были разработаны предложения, ставшие основой для нового законопроекта, который мы, надеюсь, внесём в эту сессию. Наряду с этим считаю возможным в перспективе рассмотреть вопрос об обязательной классификации пляжей и горнолыжных трасс", - сказала она журналистам по итогам круглого стола "Развитие внутреннего туризма в Российской Федерации". Также депутат предложила рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне права для многодетных семей на бесплатный проезд по платной сети федеральных трасс.

