В России могут ввести обязательную классификацию пляжей и горнолыжных трасс

2025-12-17T22:32+0300
2025-12-17T22:32+0300
экономика
бизнес
туризм
россия
госдума
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина предложила рассмотреть вопрос об обязательной классификации пляжей и горнолыжных трасс. "К слову, по результатам практического применения законов по классификации объектов размещения и деятельности гидов были разработаны предложения, ставшие основой для нового законопроекта, который мы, надеюсь, внесём в эту сессию. Наряду с этим считаю возможным в перспективе рассмотреть вопрос об обязательной классификации пляжей и горнолыжных трасс", - сказала она журналистам по итогам круглого стола "Развитие внутреннего туризма в Российской Федерации". Также депутат предложила рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне права для многодетных семей на бесплатный проезд по платной сети федеральных трасс.
бизнес, туризм, россия, госдума
Экономика, Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Госдума
22:32 17.12.2025
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкКрым
Крым - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Крым . Архивное фото
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина предложила рассмотреть вопрос об обязательной классификации пляжей и горнолыжных трасс.
"К слову, по результатам практического применения законов по классификации объектов размещения и деятельности гидов были разработаны предложения, ставшие основой для нового законопроекта, который мы, надеюсь, внесём в эту сессию. Наряду с этим считаю возможным в перспективе рассмотреть вопрос об обязательной классификации пляжей и горнолыжных трасс", - сказала она журналистам по итогам круглого стола "Развитие внутреннего туризма в Российской Федерации".
Также депутат предложила рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне права для многодетных семей на бесплатный проезд по платной сети федеральных трасс.
ЭкономикаБизнесТуризмРОССИЯГосдума
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
