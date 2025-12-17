https://1prime.ru/20251217/posol-865628001.html

Посол Китая оценил рост товарооборота с Россией

Товарооборот Китая и России третий год подряд превышает 200 миллиардов долларов, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и России третий год подряд превышает 200 миллиардов долларов, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. "Практическое сотрудничество добилось нового прогресса при сохранении стабильности. Двусторонняя торговля (Китая и России - ред.) сохраняет стабильность в целом. За январь-ноябрь этого года товарооборот составил 203,67 миллиарда долларов США и третий год подряд превышает 200 миллиардов долларов", - сказал посол. По словам китайского дипломата, непрерывно оптимизируется структура двусторонней торговли, новые виды продукции, в частности, биотехнологическая и аэрокосмическая показывают быстрый рост, расширяется круг торговых субъектов. Он также отметил, что в России за первые десять месяцев этого года были зарегистрированы еще 3,3 тысячи новых китайских предприятий, совершенствуется правовая система, ключевые совместные проекты, в том числе по поставкам газа из России, успешно реализуются. "Существенно возрос грузооборот через автомобильный переход Хэйхэ – Благовещенск и железнодорожный переход Тунцзян – Нижнеленинское. Успешно запущен первый арктический контейнерный экспресс-маршрут Китай – Европа", - добавил посол.

