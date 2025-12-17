https://1prime.ru/20251217/postavki-865621580.html

Поставки пива из ЕС в Россию в октябре сократились в шесть раз

Поставки пива из ЕС в Россию в октябре сократились в шесть раз - 17.12.2025, ПРАЙМ

Поставки пива из ЕС в Россию в октябре сократились в шесть раз

Поставки пива из Евросоюза в Россию в октябре этого года сократились в шесть раз по сравнению с октябрем прошлого года и достигли минимума почти за десять лет,... | 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T01:28+0300

2025-12-17T01:28+0300

2025-12-17T01:28+0300

экономика

мировая экономика

россия

чехия

рф

латвия

ес

евростат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865621580.jpg?1765924103

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Поставки пива из Евросоюза в Россию в октябре этого года сократились в шесть раз по сравнению с октябрем прошлого года и достигли минимума почти за десять лет, посчитало РИА Новости по данным Евростата. Экспорт пива Евросоюзом в Россию в октябре этого года сократился в месячном выражении на 19%, а в годовом - в 6 раз. Объемы поставок достигли минимальных с января 2016 года 3,5 миллиона евро. Всего за 10 месяцев этого года РФ приобрела пива у ЕС на 61,9 миллиона евро, что в 3,4 раза меньше, чем год назад. Больше всего пива в октябре в Россию приехало из Чехии - на 1,4 миллиона евро, Латвии - 621,7 тысячи евро, Польши - 407,3 тысячи и Литвы - 335,4 тысячи. При этом больше всего поставки в Россию за месяц нарастила Чехия - в 2,1 раза после просадки в сентябре. Сильнее всего просел экспорт немецкого пива - в 3,9 раза, до 180 тысяч евро, а поставки из Нидерландов и вовсе прекратились.

чехия

рф

латвия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, чехия, рф, латвия, ес, евростат