Поставки пива из ЕС в Россию в октябре сократились в шесть раз
Поставки пива из ЕС в Россию в октябре сократились в шесть раз - 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T01:28+0300
2025-12-17T01:28+0300
2025-12-17T01:28+0300
экономика
мировая экономика
россия
чехия
рф
латвия
ес
евростат
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Поставки пива из Евросоюза в Россию в октябре этого года сократились в шесть раз по сравнению с октябрем прошлого года и достигли минимума почти за десять лет, посчитало РИА Новости по данным Евростата.
Экспорт пива Евросоюзом в Россию в октябре этого года сократился в месячном выражении на 19%, а в годовом - в 6 раз. Объемы поставок достигли минимальных с января 2016 года 3,5 миллиона евро.
Всего за 10 месяцев этого года РФ приобрела пива у ЕС на 61,9 миллиона евро, что в 3,4 раза меньше, чем год назад.
Больше всего пива в октябре в Россию приехало из Чехии - на 1,4 миллиона евро, Латвии - 621,7 тысячи евро, Польши - 407,3 тысячи и Литвы - 335,4 тысячи. При этом больше всего поставки в Россию за месяц нарастила Чехия - в 2,1 раза после просадки в сентябре. Сильнее всего просел экспорт немецкого пива - в 3,9 раза, до 180 тысяч евро, а поставки из Нидерландов и вовсе прекратились.
чехия
рф
латвия
Евростат: поставки пива из ЕС в Россию в октябре достигли минимума почти за десять лет
