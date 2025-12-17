https://1prime.ru/20251217/postpredy-865620491.html

Постпреды стран ЕС обсудят использование российских активов для Украины

2025-12-17T00:21+0300

Постпреды стран ЕС обсудят использование российских активов для Украины

БРЮССЕЛЬ, 17 дек - ПРАЙМ. Постоянные представители стран Евросоюза продолжат в среду обсуждать предложение Европейской комиссии по использованию российских государственных активов для финансирования Украины на 2026-2027 годы, следует из повестки заседания. Сообщается, что постпреды соберутся в среду дважды: в 9.00 по местному времени (11.00 мск) и в 20.00 (22.00 мск) в попытке убедить Бельгию дать согласие и разблокировать для Киева 210 миллиардов евро российских активов, хранящихся в депозитарии Euroclear. В пятницу страны ЕС сделали первый шаг к воровству российских средств, которые даже глава депозитария Валери Урбен назвала "деньгами российского народа". В частности, была утверждена бессрочная заморозка активов, чтобы избежать технической разблокировки денег в случае, если при очередном продлении ограничений на полгода не удастся принять единогласное решение. Теперь иммобилизация российских активов носит бессрочный характер, их освобождение оговаривается, в частности, условием выплаты Киеву "ущерба", а странам, которые хранят деньги, запрещено их переводить в Россию. Следующим шагом может стать голосование стран ЕС по экстренной процедуре (статья 122 Договора о функционировании ЕС), которая позволяет принимать решения квалифицированным большинством голосов (15 стран из 27 и представляющих 65% населения ЕС), в пользу использования российских активов для кредита Киеву. В логике Еврокомиссии, конфликт на Украине якобы нанес экономический ущерб странам Евросоюза, которые теперь хотят принять некие экстренные экономические меры для выравнивания ситуации по аналогии с мерами, вводившимися в период пандемии коронавируса. Такое голосование не требует единогласия, однако оно не сможет вынудить Бельгию согласиться на передачу российских активов Еврокомиссии. Бельгия может отказаться, и тогда ЕК будет в проигрыше, поскольку именно Euroclear хранит основную часть активов ЦБ РФ. В настоящее время все дискуссии по активам проходят на уровне постпредов стран ЕС. В понедельник после неудачных переговоров ЕК внесла корректировки в свое предложение. В частности, Еврокомиссия готова дать юридические гарантии Бельгии, что при любом сценарии она сможет получить 210 миллиардов евро в случае судебных исков или ответных мер со стороны России. Также деньги Киеву якобы не будут переданы, пока страны ЕС не предоставят финансовые гарантии, покрывающие не менее 50% предстоящих выплат. В качестве еще одной меры ЕК поручила странам сообщества расторгнуть двусторонние инвестиционные договоры с РФ. Несмотря на это, Бельгия выразила несогласие и заявила, что гарантий по прежнему недостаточно. По словам европейских источников, согласия по активам вряд ли удастся достичь до евросаммита 18-19 декабря. Помимо Бельгии, против использования российских активов выступили Мальта, Болгария, Италия и Чехия, которые предложили серьезно рассмотреть вариант с евробондами. Венгрия и Словакия также не поддерживают использование финансов РФ. Категорически против высказались также сам депозитарий Euroclear, пригрозивший ЕК судом, и Европейский центробанк, категорически отказавшийся давать гарантии под авантюру Еврокомиссии. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

