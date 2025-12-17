https://1prime.ru/20251217/postpredy-865620491.html
Постпреды стран ЕС обсудят использование российских активов для Украины
Постпреды стран ЕС обсудят использование российских активов для Украины - 17.12.2025, ПРАЙМ
Постпреды стран ЕС обсудят использование российских активов для Украины
Постоянные представители стран Евросоюза продолжат в среду обсуждать предложение Европейской комиссии по использованию российских государственных активов для... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T00:21+0300
2025-12-17T00:21+0300
2025-12-17T00:21+0300
экономика
финансы
россия
бельгия
украина
киев
ес
ек
euroclear
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865620491.jpg?1765920118
БРЮССЕЛЬ, 17 дек - ПРАЙМ. Постоянные представители стран Евросоюза продолжат в среду обсуждать предложение Европейской комиссии по использованию российских государственных активов для финансирования Украины на 2026-2027 годы, следует из повестки заседания.
Сообщается, что постпреды соберутся в среду дважды: в 9.00 по местному времени (11.00 мск) и в 20.00 (22.00 мск) в попытке убедить Бельгию дать согласие и разблокировать для Киева 210 миллиардов евро российских активов, хранящихся в депозитарии Euroclear.
В пятницу страны ЕС сделали первый шаг к воровству российских средств, которые даже глава депозитария Валери Урбен назвала "деньгами российского народа". В частности, была утверждена бессрочная заморозка активов, чтобы избежать технической разблокировки денег в случае, если при очередном продлении ограничений на полгода не удастся принять единогласное решение.
Теперь иммобилизация российских активов носит бессрочный характер, их освобождение оговаривается, в частности, условием выплаты Киеву "ущерба", а странам, которые хранят деньги, запрещено их переводить в Россию.
Следующим шагом может стать голосование стран ЕС по экстренной процедуре (статья 122 Договора о функционировании ЕС), которая позволяет принимать решения квалифицированным большинством голосов (15 стран из 27 и представляющих 65% населения ЕС), в пользу использования российских активов для кредита Киеву. В логике Еврокомиссии, конфликт на Украине якобы нанес экономический ущерб странам Евросоюза, которые теперь хотят принять некие экстренные экономические меры для выравнивания ситуации по аналогии с мерами, вводившимися в период пандемии коронавируса.
Такое голосование не требует единогласия, однако оно не сможет вынудить Бельгию согласиться на передачу российских активов Еврокомиссии. Бельгия может отказаться, и тогда ЕК будет в проигрыше, поскольку именно Euroclear хранит основную часть активов ЦБ РФ.
В настоящее время все дискуссии по активам проходят на уровне постпредов стран ЕС. В понедельник после неудачных переговоров ЕК внесла корректировки в свое предложение. В частности, Еврокомиссия готова дать юридические гарантии Бельгии, что при любом сценарии она сможет получить 210 миллиардов евро в случае судебных исков или ответных мер со стороны России. Также деньги Киеву якобы не будут переданы, пока страны ЕС не предоставят финансовые гарантии, покрывающие не менее 50% предстоящих выплат.
В качестве еще одной меры ЕК поручила странам сообщества расторгнуть двусторонние инвестиционные договоры с РФ.
Несмотря на это, Бельгия выразила несогласие и заявила, что гарантий по прежнему недостаточно.
По словам европейских источников, согласия по активам вряд ли удастся достичь до евросаммита 18-19 декабря.
Помимо Бельгии, против использования российских активов выступили Мальта, Болгария, Италия и Чехия, которые предложили серьезно рассмотреть вариант с евробондами. Венгрия и Словакия также не поддерживают использование финансов РФ. Категорически против высказались также сам депозитарий Euroclear, пригрозивший ЕК судом, и Европейский центробанк, категорически отказавшийся давать гарантии под авантюру Еврокомиссии.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
бельгия
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, бельгия, украина, киев, ес, ек, euroclear
Экономика, Финансы, РОССИЯ, БЕЛЬГИЯ, УКРАИНА, Киев, ЕС, ЕК, Euroclear
Постпреды стран ЕС обсудят использование российских активов для Украины
Постпреды стран ЕС обсудят использование российских активов для финансирования Украины
БРЮССЕЛЬ, 17 дек - ПРАЙМ. Постоянные представители стран Евросоюза продолжат в среду обсуждать предложение Европейской комиссии по использованию российских государственных активов для финансирования Украины на 2026-2027 годы, следует из повестки заседания.
Сообщается, что постпреды соберутся в среду дважды: в 9.00 по местному времени (11.00 мск) и в 20.00 (22.00 мск) в попытке убедить Бельгию дать согласие и разблокировать для Киева 210 миллиардов евро российских активов, хранящихся в депозитарии Euroclear.
В пятницу страны ЕС сделали первый шаг к воровству российских средств, которые даже глава депозитария Валери Урбен назвала "деньгами российского народа". В частности, была утверждена бессрочная заморозка активов, чтобы избежать технической разблокировки денег в случае, если при очередном продлении ограничений на полгода не удастся принять единогласное решение.
Теперь иммобилизация российских активов носит бессрочный характер, их освобождение оговаривается, в частности, условием выплаты Киеву "ущерба", а странам, которые хранят деньги, запрещено их переводить в Россию.
Следующим шагом может стать голосование стран ЕС по экстренной процедуре (статья 122 Договора о функционировании ЕС), которая позволяет принимать решения квалифицированным большинством голосов (15 стран из 27 и представляющих 65% населения ЕС), в пользу использования российских активов для кредита Киеву. В логике Еврокомиссии, конфликт на Украине якобы нанес экономический ущерб странам Евросоюза, которые теперь хотят принять некие экстренные экономические меры для выравнивания ситуации по аналогии с мерами, вводившимися в период пандемии коронавируса.
Такое голосование не требует единогласия, однако оно не сможет вынудить Бельгию согласиться на передачу российских активов Еврокомиссии. Бельгия может отказаться, и тогда ЕК будет в проигрыше, поскольку именно Euroclear хранит основную часть активов ЦБ РФ.
В настоящее время все дискуссии по активам проходят на уровне постпредов стран ЕС. В понедельник после неудачных переговоров ЕК внесла корректировки в свое предложение. В частности, Еврокомиссия готова дать юридические гарантии Бельгии, что при любом сценарии она сможет получить 210 миллиардов евро в случае судебных исков или ответных мер со стороны России. Также деньги Киеву якобы не будут переданы, пока страны ЕС не предоставят финансовые гарантии, покрывающие не менее 50% предстоящих выплат.
В качестве еще одной меры ЕК поручила странам сообщества расторгнуть двусторонние инвестиционные договоры с РФ.
Несмотря на это, Бельгия выразила несогласие и заявила, что гарантий по прежнему недостаточно.
По словам европейских источников, согласия по активам вряд ли удастся достичь до евросаммита 18-19 декабря.
Помимо Бельгии, против использования российских активов выступили Мальта, Болгария, Италия и Чехия, которые предложили серьезно рассмотреть вариант с евробондами. Венгрия и Словакия также не поддерживают использование финансов РФ. Категорически против высказались также сам депозитарий Euroclear, пригрозивший ЕК судом, и Европейский центробанк, категорически отказавшийся давать гарантии под авантюру Еврокомиссии.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.