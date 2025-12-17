Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
17.12.2025
Правительство продлило программу льготного лизинга для МСП в новых регионах
Правительство продлило программу льготного лизинга для МСП в новых регионах - 17.12.2025, ПРАЙМ
Правительство продлило программу льготного лизинга для МСП в новых регионах
Правительство РФ продлило программу льготного лизинга техники и оборудования для представителей малого и среднего бизнеса в новых регионах до конца следующего... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T11:03+0300
2025-12-17T11:03+0300
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило программу льготного лизинга техники и оборудования для представителей малого и среднего бизнеса в новых регионах до конца следующего года, говорится в сообщении кабмина. "Программа льготного лизинга техники и оборудования для представителей малого и среднего бизнеса в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продлена до конца 2026 года. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу "Экономическое развитие и инновационная экономика" и утверждены постановлением правительства", - говорится в сообщении. В правительстве отметили, что программа распространяется на технику и оборудование в сельскохозяйственной отрасли, пищевой промышленности, транспортной и строительной отраслях. Ставка льготного лизинга оборудования, произведенного в России, составляет до 6% годовых, иностранного – до 8%. В федеральном бюджете на реализацию программы в 2026 году предусмотрено 500 миллионов рублей. "Программа льготного лизинга была запущена правительством в 2023 году и стала востребованным механизмом поддержки предпринимателей в новых регионах. Решение о её продлении будет способствовать дальнейшему развитию промышленного сектора, поможет модернизировать производства и даст стимул развитию предпринимательства", - заключили в правительстве.
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Херсонская область
11:03 17.12.2025
 
Правительство продлило программу льготного лизинга для МСП в новых регионах

Правительство продлило программу льготного лизинга техники для МСП в новых регионах

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Дом правительства Российской Федерации в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Заголовок открываемого материала