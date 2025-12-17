https://1prime.ru/20251217/putin-865638058.html
Путин отметил наращивание НАТО наступательных сил
Путин отметил наращивание НАТО наступательных сил - 17.12.2025, ПРАЙМ
Путин отметил наращивание НАТО наступательных сил
Страны НАТО наращивают наступательные силы, создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космосе, заявил президент России Владимир Путин. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T15:08+0300
2025-12-17T15:08+0300
2025-12-17T15:08+0300
нато
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860981675_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_dee5ab053a7e0e6c8fb1dcacf5858e0b.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Страны НАТО наращивают наступательные силы, создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космосе, заявил президент России Владимир Путин. "Страны НАТО активно наращивают и модернизируют наступательные силы, создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космическом пространстве", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860981675_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_a3082418595fe01e313c2692b0239ca3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, рф, владимир путин
Путин отметил наращивание НАТО наступательных сил
Путин: НАТО наращивает наступательные силы, создает и развертывают новые виды оружия