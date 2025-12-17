https://1prime.ru/20251217/putin-865638058.html

Путин отметил наращивание НАТО наступательных сил

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Страны НАТО наращивают наступательные силы, создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космосе, заявил президент России Владимир Путин. "Страны НАТО активно наращивают и модернизируют наступательные силы, создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космическом пространстве", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

