Путин назвал уходящий год важным этапом в решении задач СВО
2025-12-17T15:11+0300
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что 2025 год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции. "Уходящий год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
