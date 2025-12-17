https://1prime.ru/20251217/putin-865638253.html

Путин назвал уходящий год важным этапом в решении задач СВО

2025-12-17T15:11+0300

россия

общество

владимир путин

минобороны рф

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что 2025 год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции. "Уходящий год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

