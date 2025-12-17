https://1prime.ru/20251217/putin-865638856.html

Путин поблагодарил участников СВО за героизм

2025-12-17T15:13+0300

общество

россия

владимир путин

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех участников специальной военной операции за героизм и самоотверженность. "Хочу еще раз поблагодарить солдат и офицеров, которые сейчас находятся на передовой, всех участников спецоперации за героизм и самоотверженность. Пожелать руководству, всему личному составу и гражданскому персоналу министерства обороны новых достижений в службе Родине и нашему народу. Уверен, что вы и впредь будете надежно стоять на страже суверенитета и безопасности России", - сказал он на расширенном заседании Коллегии Минобороны.

