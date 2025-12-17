https://1prime.ru/20251217/putin-865638856.html
Путин поблагодарил участников СВО за героизм
Путин поблагодарил участников СВО за героизм - 17.12.2025, ПРАЙМ
Путин поблагодарил участников СВО за героизм
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех участников специальной военной операции за героизм и самоотверженность. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T15:13+0300
2025-12-17T15:13+0300
2025-12-17T15:13+0300
общество
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865510927_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_87cca818e80c94563103df9dd43e5ab9.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех участников специальной военной операции за героизм и самоотверженность. "Хочу еще раз поблагодарить солдат и офицеров, которые сейчас находятся на передовой, всех участников спецоперации за героизм и самоотверженность. Пожелать руководству, всему личному составу и гражданскому персоналу министерства обороны новых достижений в службе Родине и нашему народу. Уверен, что вы и впредь будете надежно стоять на страже суверенитета и безопасности России", - сказал он на расширенном заседании Коллегии Минобороны.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865510927_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_212002b1766fb79870107df800da0ad1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, владимир путин
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин
Путин поблагодарил участников СВО за героизм
Путин поблагодарил всех участников СВО за героизм и самоотверженность
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех участников специальной военной операции за героизм и самоотверженность.
"Хочу еще раз поблагодарить солдат и офицеров, которые сейчас находятся на передовой, всех участников спецоперации за героизм и самоотверженность. Пожелать руководству, всему личному составу и гражданскому персоналу министерства обороны новых достижений в службе Родине и нашему народу. Уверен, что вы и впредь будете надежно стоять на страже суверенитета и безопасности России", - сказал он на расширенном заседании Коллегии Минобороны.