Путин поблагодарил участников СВО за героизм
2025-12-17T15:13+0300
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех участников специальной военной операции за героизм и самоотверженность. "Хочу еще раз поблагодарить солдат и офицеров, которые сейчас находятся на передовой, всех участников спецоперации за героизм и самоотверженность. Пожелать руководству, всему личному составу и гражданскому персоналу министерства обороны новых достижений в службе Родине и нашему народу. Уверен, что вы и впредь будете надежно стоять на страже суверенитета и безопасности России", - сказал он на расширенном заседании Коллегии Минобороны.
общество , россия, владимир путин
15:13 17.12.2025
 
Путин поблагодарил участников СВО за героизм

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР
Военнослужащий группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех участников специальной военной операции за героизм и самоотверженность.
"Хочу еще раз поблагодарить солдат и офицеров, которые сейчас находятся на передовой, всех участников спецоперации за героизм и самоотверженность. Пожелать руководству, всему личному составу и гражданскому персоналу министерства обороны новых достижений в службе Родине и нашему народу. Уверен, что вы и впредь будете надежно стоять на страже суверенитета и безопасности России", - сказал он на расширенном заседании Коллегии Минобороны.
 
