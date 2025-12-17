https://1prime.ru/20251217/putin-865639063.html
Путин назвал совершенствование ядерных сил приоритетом России
Путин назвал совершенствование ядерных сил приоритетом России - 17.12.2025, ПРАЙМ
Путин назвал совершенствование ядерных сил приоритетом России
Совершенствование стратегических ядерных сил является приоритетом для РФ, за ними - ключевой элемент сдерживания, заявил президент России Владимир Путин. | 17.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Совершенствование стратегических ядерных сил является приоритетом для РФ, за ними - ключевой элемент сдерживания, заявил президент России Владимир Путин. "И, конечно, приоритетом для нас является совершенствование стратегических ядерных сил, как и прежде, они будут играть основную роль в сдерживании агрессора и сохранении баланса сил в мире", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
