https://1prime.ru/20251217/putin-865639063.html

Путин назвал совершенствование ядерных сил приоритетом России

Путин назвал совершенствование ядерных сил приоритетом России - 17.12.2025, ПРАЙМ

Путин назвал совершенствование ядерных сил приоритетом России

Совершенствование стратегических ядерных сил является приоритетом для РФ, за ними - ключевой элемент сдерживания, заявил президент России Владимир Путин. | 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T15:15+0300

2025-12-17T15:15+0300

2025-12-17T15:15+0300

россия

общество

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/11/865638390_24:0:1500:830_1920x0_80_0_0_292688d42c9f12931a722483b11dc8d1.jpg

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Совершенствование стратегических ядерных сил является приоритетом для РФ, за ними - ключевой элемент сдерживания, заявил президент России Владимир Путин. "И, конечно, приоритетом для нас является совершенствование стратегических ядерных сил, как и прежде, они будут играть основную роль в сдерживании агрессора и сохранении баланса сил в мире", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, владимир путин