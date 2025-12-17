https://1prime.ru/20251217/putin-865639168.html

Путин: "Буревестник" и "Посейдон" еще долго будут уникальными вооружениями

Путин: "Буревестник" и "Посейдон" еще долго будут уникальными вооружениями

2025-12-17T15:17+0300

россия

общество

рф

владимир путин

минобороны рф

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что "Буревестник" и "Посейдон" еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде видами вооружений. "Прошли успешные испытания стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и безэкипажного подводного аппарата "Посейдон". За счет использования ядерной энергетической установки эти комплексы еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде, обеспечат стратегический паритет безопасности глобальной позиции России на десятилетия вперед", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

рф

