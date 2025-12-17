https://1prime.ru/20251217/putin-865639272.html

Некоторые деятели в Европе забыли об ответственности, заявил Путин

Некоторые деятели в Европе забыли об ответственности, заявил Путин - 17.12.2025, ПРАЙМ

Некоторые деятели в Европе забыли об ответственности, заявил Путин

Ряд европейских деятелей забыли о своей ответственности, ориентируются на личные интересы, заявил президент РФ Владимир Путин. | 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T15:18+0300

2025-12-17T15:18+0300

2025-12-17T15:18+0300

общество

россия

рф

европа

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/11/865638390_24:0:1500:830_1920x0_80_0_0_292688d42c9f12931a722483b11dc8d1.jpg

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Ряд европейских деятелей забыли о своей ответственности, ориентируются на личные интересы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Разного рода деятели (в Европе - ред.), которые вроде бы занимали или занимают до сих пор ответственные посты, о своей ответственности, похоже, просто забыли. Они руководствуются сиюминутными личными или групповыми политическими интересами, только не интересами своих народов", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в среду.

рф

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, европа, владимир путин