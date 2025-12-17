https://1prime.ru/20251217/putin-865639272.html
Некоторые деятели в Европе забыли об ответственности, заявил Путин
общество
россия
рф
европа
владимир путин
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Ряд европейских деятелей забыли о своей ответственности, ориентируются на личные интересы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Разного рода деятели (в Европе - ред.), которые вроде бы занимали или занимают до сих пор ответственные посты, о своей ответственности, похоже, просто забыли. Они руководствуются сиюминутными личными или групповыми политическими интересами, только не интересами своих народов", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в среду.
