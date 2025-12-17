Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Некоторые деятели в Европе забыли об ответственности, заявил Путин - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251217/putin-865639272.html
Некоторые деятели в Европе забыли об ответственности, заявил Путин
Некоторые деятели в Европе забыли об ответственности, заявил Путин - 17.12.2025, ПРАЙМ
Некоторые деятели в Европе забыли об ответственности, заявил Путин
Ряд европейских деятелей забыли о своей ответственности, ориентируются на личные интересы, заявил президент РФ Владимир Путин. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T15:18+0300
2025-12-17T15:18+0300
общество
россия
рф
европа
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/11/865638390_24:0:1500:830_1920x0_80_0_0_292688d42c9f12931a722483b11dc8d1.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Ряд европейских деятелей забыли о своей ответственности, ориентируются на личные интересы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Разного рода деятели (в Европе - ред.), которые вроде бы занимали или занимают до сих пор ответственные посты, о своей ответственности, похоже, просто забыли. Они руководствуются сиюминутными личными или групповыми политическими интересами, только не интересами своих народов", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в среду.
рф
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/11/865638390_224:0:1331:830_1920x0_80_0_0_0664282fb3d5d0f6d764a577ee70aef8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, европа, владимир путин
Общество , РОССИЯ, РФ, ЕВРОПА, Владимир Путин
15:18 17.12.2025
 
Некоторые деятели в Европе забыли об ответственности, заявил Путин

Путин: ряд деятелей в Европе забыли об ответственности и ориентируются на личные интересы

Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Ряд европейских деятелей забыли о своей ответственности, ориентируются на личные интересы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Разного рода деятели (в Европе - ред.), которые вроде бы занимали или занимают до сих пор ответственные посты, о своей ответственности, похоже, просто забыли. Они руководствуются сиюминутными личными или групповыми политическими интересами, только не интересами своих народов", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в среду.
 
ОбществоРОССИЯРФЕВРОПАВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала