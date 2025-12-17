Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин заявил, что за спиной киевского режима стоит потенциал НАТО - 17.12.2025, ПРАЙМ
Путин заявил, что за спиной киевского режима стоит потенциал НАТО
Путин заявил, что за спиной киевского режима стоит потенциал НАТО - 17.12.2025, ПРАЙМ
Путин заявил, что за спиной киевского режима стоит потенциал НАТО
Президент России Владимир Путин заявил, что за спиной киевского режима - потенциал стран членов НАТО. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T15:20+0300
2025-12-17T15:20+0300
россия
общество
рф
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859620944_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_9b8a749d283eb669198d63cd1e94038e.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что за спиной киевского режима - потенциал стран членов НАТО. "Уважаемые участники коллегии, мы знаем, что за спиной киевского режима - потенциал стран-членов крупнейшего в мире военно-политического блока - НАТО", - сказал глава государства в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
рф
россия, общество , рф, владимир путин, нато
РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин, НАТО
15:20 17.12.2025
 
Путин заявил, что за спиной киевского режима стоит потенциал НАТО

Путин: за спиной киевского режима стоит потенциал стран-членов НАТО

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Эмблема НАТО. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что за спиной киевского режима - потенциал стран членов НАТО.
"Уважаемые участники коллегии, мы знаем, что за спиной киевского режима - потенциал стран-членов крупнейшего в мире военно-политического блока - НАТО", - сказал глава государства в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
 
РОССИЯОбществоРФВладимир ПутинНАТО
 
 
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
