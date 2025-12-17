https://1prime.ru/20251217/putin-865639379.html

Путин заявил, что за спиной киевского режима стоит потенциал НАТО

2025-12-17T15:20+0300

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что за спиной киевского режима - потенциал стран членов НАТО. "Уважаемые участники коллегии, мы знаем, что за спиной киевского режима - потенциал стран-членов крупнейшего в мире военно-политического блока - НАТО", - сказал глава государства в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

