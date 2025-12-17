https://1prime.ru/20251217/putin-865639940.html
У России появляется оружие, которого ни у кого в мире нет, заявил Путин
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что у России появляется новое оружие, которого ни у кого в мире нет. "У нас появляются новые средства поражения, новое оружие - этого нет в мире ни у кого и не скоро еще появится", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
