Путин назвал условие для возобновления диалога России и Европы

Путин назвал условие для возобновления диалога России и Европы

Диалог Москвы с Европой возможен по мере дальнейшего укрепления России и при смене европейских политических элит, заявил президент России Владимир Путин. 17.12.2025

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863089194_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_ed4157d91704bc5f395ddfdb5a923f5d.jpg

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Диалог Москвы с Европой возможен по мере дальнейшего укрепления России и при смене европейских политических элит, заявил президент России Владимир Путин. Ранее в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны глава государства напомнил, что Россия готова решать все возникшие за последние годы проблемы мирным путём и всегда об этом открыто заявляла. Он отметил, что администрация Соединённых Штатов Америки демонстрирует готовность вести переговоры, поэтому РФ поддерживает с ними диалог. Он выразил надежду, что то же самое произойдёт и с Европой. "Администрация Соединённых Штатов Америки демонстрирует такую готовность, и мы ведём с ними диалог. Надеюсь, то же самое произойдёт и с Европой. Маловероятно, что это возможно с действующими политическими элитами, но в любом случае это будет неизбежно по мере нашего дальнейшего укрепления. Если не с действующими политиками, то при смене политических элит в Европе", - сказал Путин на заседании.

2025

