Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал условие для возобновления диалога России и Европы - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251217/putin-865640684.html
Путин назвал условие для возобновления диалога России и Европы
Путин назвал условие для возобновления диалога России и Европы - 17.12.2025, ПРАЙМ
Путин назвал условие для возобновления диалога России и Европы
Диалог Москвы с Европой возможен по мере дальнейшего укрепления России и при смене европейских политических элит, заявил президент России Владимир Путин. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T16:00+0300
2025-12-17T16:00+0300
россия
европа
москва
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863089194_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_ed4157d91704bc5f395ddfdb5a923f5d.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Диалог Москвы с Европой возможен по мере дальнейшего укрепления России и при смене европейских политических элит, заявил президент России Владимир Путин. Ранее в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны глава государства напомнил, что Россия готова решать все возникшие за последние годы проблемы мирным путём и всегда об этом открыто заявляла. Он отметил, что администрация Соединённых Штатов Америки демонстрирует готовность вести переговоры, поэтому РФ поддерживает с ними диалог. Он выразил надежду, что то же самое произойдёт и с Европой. "Администрация Соединённых Штатов Америки демонстрирует такую готовность, и мы ведём с ними диалог. Надеюсь, то же самое произойдёт и с Европой. Маловероятно, что это возможно с действующими политическими элитами, но в любом случае это будет неизбежно по мере нашего дальнейшего укрепления. Если не с действующими политиками, то при смене политических элит в Европе", - сказал Путин на заседании.
европа
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863089194_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_06df63fceb0966b8e8c9019e08ecd001.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, европа, москва, рф, владимир путин
РОССИЯ, ЕВРОПА, МОСКВА, РФ, Владимир Путин
16:00 17.12.2025
 
Путин назвал условие для возобновления диалога России и Европы

Путин назвал диалог Москвы и ЕС возможным при смене европейских политических элит

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Флаги России и ЕС. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Диалог Москвы с Европой возможен по мере дальнейшего укрепления России и при смене европейских политических элит, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны глава государства напомнил, что Россия готова решать все возникшие за последние годы проблемы мирным путём и всегда об этом открыто заявляла. Он отметил, что администрация Соединённых Штатов Америки демонстрирует готовность вести переговоры, поэтому РФ поддерживает с ними диалог. Он выразил надежду, что то же самое произойдёт и с Европой.
"Администрация Соединённых Штатов Америки демонстрирует такую готовность, и мы ведём с ними диалог. Надеюсь, то же самое произойдёт и с Европой. Маловероятно, что это возможно с действующими политическими элитами, но в любом случае это будет неизбежно по мере нашего дальнейшего укрепления. Если не с действующими политиками, то при смене политических элит в Европе", - сказал Путин на заседании.
 
РОССИЯЕВРОПАМОСКВАРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала