Путин назвал условие для возобновления диалога России и Европы
Путин назвал условие для возобновления диалога России и Европы
2025-12-17T16:00+0300
2025-12-17T16:00+0300
2025-12-17T16:00+0300
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Диалог Москвы с Европой возможен по мере дальнейшего укрепления России и при смене европейских политических элит, заявил президент России Владимир Путин. Ранее в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны глава государства напомнил, что Россия готова решать все возникшие за последние годы проблемы мирным путём и всегда об этом открыто заявляла. Он отметил, что администрация Соединённых Штатов Америки демонстрирует готовность вести переговоры, поэтому РФ поддерживает с ними диалог. Он выразил надежду, что то же самое произойдёт и с Европой. "Администрация Соединённых Штатов Америки демонстрирует такую готовность, и мы ведём с ними диалог. Надеюсь, то же самое произойдёт и с Европой. Маловероятно, что это возможно с действующими политическими элитами, но в любом случае это будет неизбежно по мере нашего дальнейшего укрепления. Если не с действующими политиками, то при смене политических элит в Европе", - сказал Путин на заседании.
