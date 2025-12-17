https://1prime.ru/20251217/putin-865641203.html

Попытки Запада развалить Россию провалились, заявил Путин

Все попытки Запада развалить РФ полностью провалились, Россия продемонстрировала свою устойчивость, заявил президент РФ Владимир Путин. | 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T16:08+0300

россия

рф

запад

владимир путин

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Все попытки Запада развалить РФ полностью провалились, Россия продемонстрировала свою устойчивость, заявил президент РФ Владимир Путин. "Все эти попытки (развалить РФ - ред.) и все эти деструктивные планы в отношении России полностью провалились, полностью. Россия продемонстрировала свою устойчивость", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

рф

запад

2025

