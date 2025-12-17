Попытки Запада развалить Россию провалились, заявил Путин

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-17T16:08+0300
2025-12-17T16:08+0300
россия
рф
запад
владимир путин
минобороны рф
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Все попытки Запада развалить РФ полностью провалились, Россия продемонстрировала свою устойчивость, заявил президент РФ Владимир Путин. "Все эти попытки (развалить РФ - ред.) и все эти деструктивные планы в отношении России полностью провалились, полностью. Россия продемонстрировала свою устойчивость", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
россия, рф, запад, владимир путин, минобороны рф
РОССИЯ, РФ, ЗАПАД, Владимир Путин, Минобороны РФ
16:08 17.12.2025
 
© РИА Новости . Виталий Аньков
Флаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Флаги России. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Все попытки Запада развалить РФ полностью провалились, Россия продемонстрировала свою устойчивость, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все эти попытки (развалить РФ - ред.) и все эти деструктивные планы в отношении России полностью провалились, полностью. Россия продемонстрировала свою устойчивость", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
 
РОССИЯРФЗАПАДВладимир ПутинМинобороны РФ
 
 
