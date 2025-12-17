https://1prime.ru/20251217/putin-865641203.html
Попытки Запада развалить Россию провалились, заявил Путин
Попытки Запада развалить Россию провалились, заявил Путин
2025-12-17T16:08+0300
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Все попытки Запада развалить РФ полностью провалились, Россия продемонстрировала свою устойчивость, заявил президент РФ Владимир Путин. "Все эти попытки (развалить РФ - ред.) и все эти деструктивные планы в отношении России полностью провалились, полностью. Россия продемонстрировала свою устойчивость", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
