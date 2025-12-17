https://1prime.ru/20251217/putin-865641342.html
Запад сознательно довел ситуацию на Украине до войны, заявил Путин
2025-12-17T16:09+0300
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Запад сознательно довел ситуацию на Украине до войны, заявил президент России Владимир Путин. "(Страны Запада - ред.) просто взяли паузу для того, чтобы оснастить вооруженные силы Украины вооружением и техникой, довели до госпереворота, начали там боевые действия, сознательно - уверен, что сознательно - довели до войны", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
