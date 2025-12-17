https://1prime.ru/20251217/putin-865641698.html

Украинская государственность разваливается, заявил Путин

Украинская государственность разваливается, заявил Путин - 17.12.2025, ПРАЙМ

Украинская государственность разваливается, заявил Путин

По "золотым унитазам" видно, что украинская государственность разваливается, отметил президент РФ Владимир Путин. | 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T16:15+0300

2025-12-17T16:15+0300

2025-12-17T16:15+0300

россия

рф

владимир путин

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84023/08/840230872_0:0:3276:1844_1920x0_80_0_0_dbf7f2437415a08a104ad9b7bd246b7d.jpg

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. По "золотым унитазам" видно, что украинская государственность разваливается, отметил президент РФ Владимир Путин. "Как государственность украинская разваливается, это видно по золотым унитазам", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин, минобороны рф