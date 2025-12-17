https://1prime.ru/20251217/putin-865641698.html
Украинская государственность разваливается, заявил Путин
Украинская государственность разваливается, заявил Путин - 17.12.2025, ПРАЙМ
Украинская государственность разваливается, заявил Путин
По "золотым унитазам" видно, что украинская государственность разваливается, отметил президент РФ Владимир Путин. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T16:15+0300
2025-12-17T16:15+0300
2025-12-17T16:15+0300
россия
рф
владимир путин
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84023/08/840230872_0:0:3276:1844_1920x0_80_0_0_dbf7f2437415a08a104ad9b7bd246b7d.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. По "золотым унитазам" видно, что украинская государственность разваливается, отметил президент РФ Владимир Путин. "Как государственность украинская разваливается, это видно по золотым унитазам", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84023/08/840230872_545:0:3276:2048_1920x0_80_0_0_87bf3a3a0f2aa351ea08ec9965faeeb5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, владимир путин, минобороны рф
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Минобороны РФ
Украинская государственность разваливается, заявил Путин
Путин: по "золотым унитазам" видно, что украинская государственность разваливается