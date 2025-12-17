Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинская государственность разваливается, заявил Путин - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251217/putin-865641698.html
Украинская государственность разваливается, заявил Путин
Украинская государственность разваливается, заявил Путин - 17.12.2025, ПРАЙМ
Украинская государственность разваливается, заявил Путин
По "золотым унитазам" видно, что украинская государственность разваливается, отметил президент РФ Владимир Путин. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T16:15+0300
2025-12-17T16:15+0300
россия
рф
владимир путин
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84023/08/840230872_0:0:3276:1844_1920x0_80_0_0_dbf7f2437415a08a104ad9b7bd246b7d.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. По "золотым унитазам" видно, что украинская государственность разваливается, отметил президент РФ Владимир Путин. "Как государственность украинская разваливается, это видно по золотым унитазам", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84023/08/840230872_545:0:3276:2048_1920x0_80_0_0_87bf3a3a0f2aa351ea08ec9965faeeb5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, владимир путин, минобороны рф
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Минобороны РФ
16:15 17.12.2025
 
Украинская государственность разваливается, заявил Путин

Путин: по "золотым унитазам" видно, что украинская государственность разваливается

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины у здания Верховной рады
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Флаг Украины у здания Верховной рады. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. По "золотым унитазам" видно, что украинская государственность разваливается, отметил президент РФ Владимир Путин.
"Как государственность украинская разваливается, это видно по золотым унитазам", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
 
РОССИЯРФВладимир ПутинМинобороны РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала