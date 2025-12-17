https://1prime.ru/20251217/putin-865642564.html
СМИ: Путин сегодня сделал предупреждение союзникам Украины
СМИ: Путин сегодня сделал предупреждение союзникам Украины - 17.12.2025, ПРАЙМ
СМИ: Путин сегодня сделал предупреждение союзникам Украины
На расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин предостерег союзников Украины, сделав заявления относительно ракетного комплекса "Орешник", сообщает | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T17:20+0300
2025-12-17T17:20+0300
2025-12-17T17:20+0300
россия
мировая экономика
европа
украина
москва
владимир путин
newsweek
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/11/865641536_0:17:3121:1773_1920x0_80_0_0_05d47270b35f70b6dc174cc6f7fe604b.jpg
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. На расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин предостерег союзников Украины, сделав заявления относительно ракетного комплекса "Орешник", сообщает Newsweek."Заявления об оружии — явное предупреждение европейским союзникам, утверждающим, что Россия готовится к войне на континенте в ближайшие годы, значительно перевооружаясь за время украинского конфликта", — говорится в материале.В среду во время расширенного заседания коллегии Минобороны Путин отметил, что Россия начала серийное производство ракетного комплекса "Орешник". Он также уточнил, что новое вооружение будет введено в эксплуатацию до конца текущего года.Президент России добавил, что в Европе распространяются страхи об неизбежном конфликте с Москвой, отметив, что такие утверждения являются ложными и абсурдными.В ноябре 2024 года в реальных боевых условиях была впервые успешно испытана баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". Путин сообщил, что эти испытания проводятся в ответ на агрессивные действия НАТО по отношению к России, в частности, на использование Вооруженными силами Украины американского и британского оружия большой дальности.
https://1prime.ru/20251217/zelenskiy-865642396.html
https://1prime.ru/20251217/rossiya-865630327.html
европа
украина
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/11/865641536_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_90ccdc1abfbd98451d593b7c86a2b356.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, европа, украина, москва, владимир путин, newsweek, нато
РОССИЯ, Мировая экономика, ЕВРОПА, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Путин, Newsweek, НАТО
СМИ: Путин сегодня сделал предупреждение союзникам Украины
Newsweek: Путин сделал предупреждение союзникам Украины, говоря об "Орешнике"