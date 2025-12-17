СМИ: Путин сегодня сделал предупреждение союзникам Украины

https://1prime.ru/20251217/putin-865642564.html

На расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин предостерег союзников Украины, сделав заявления относительно ракетного комплекса "Орешник", сообщает | 17.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. На расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин предостерег союзников Украины, сделав заявления относительно ракетного комплекса "Орешник", сообщает Newsweek."Заявления об оружии — явное предупреждение европейским союзникам, утверждающим, что Россия готовится к войне на континенте в ближайшие годы, значительно перевооружаясь за время украинского конфликта", — говорится в материале.В среду во время расширенного заседания коллегии Минобороны Путин отметил, что Россия начала серийное производство ракетного комплекса "Орешник". Он также уточнил, что новое вооружение будет введено в эксплуатацию до конца текущего года.Президент России добавил, что в Европе распространяются страхи об неизбежном конфликте с Москвой, отметив, что такие утверждения являются ложными и абсурдными.В ноябре 2024 года в реальных боевых условиях была впервые успешно испытана баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". Путин сообщил, что эти испытания проводятся в ответ на агрессивные действия НАТО по отношению к России, в частности, на использование Вооруженными силами Украины американского и британского оружия большой дальности.

