https://1prime.ru/20251217/putin-865652834.html

Каждое пятое обращение на прямую линию с Путиным касается соцполитики

Каждое пятое обращение на прямую линию с Путиным касается соцполитики - 17.12.2025, ПРАЙМ

Каждое пятое обращение на прямую линию с Путиным касается соцполитики

Каждое пятое обращение на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным касается соцполитики, сообщается в эфире "России 1". | 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T22:06+0300

2025-12-17T22:06+0300

2025-12-17T22:06+0300

политика

россия

общество

владимир путин

"прямая линия" президента россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/11/865652679_0:0:2828:1591_1920x0_80_0_0_3cf697976c2ae013cb391b9bfada4fa4.jpg

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Каждое пятое обращение на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным касается соцполитики, сообщается в эфире "России 1". Как следует из статистики, приведенной в эфире телеканала вечером в среду, всего в редакцию программы "Итоги года с Владимиром Путиным" поступило 1 799 909 обращений, из них 20% касаются социальной политики, 11% обращений на тему государства и общества, столько же обращений по инфраструктуре, 10% обращений по вопросам жилья, 9% - экономики, 8% - СВО, по 7% - здравоохранения и ЖКХ. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.

https://1prime.ru/20251216/peskov-865600695.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , владимир путин, "прямая линия" президента россии