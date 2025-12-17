https://1prime.ru/20251217/raiffeisen-bank-865650183.html

Raiffeisen Bank сменит гендиректора с 1 июля 2026 года

2025-12-17T20:36+0300

экономика

банки

финансы

австрия

raiffeisen bank

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Наблюдательный совет австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) в среду назначил Михаэля Хёллерера генеральным директором банка с 1 июля 2026 года, говорится в сообщении кредитной организации. Отмечается, что Хёллерер был выбран в качестве преемника Йоханна Штробля благодаря своему опыту работы в банковской сфере в Австрии и за рубежом. Он также будет отвечать за розничный бизнес группы RBI. В настоящее время Хёллерер возглавляет дочернее отделение банка в Нижней Австрии, до этого он был полномочным представителем и финансовым директором RBI. Хёллерер занимал ключевые руководящие должности в группе RBI, включая генерального директора Raiffeisen Capital Management и члена правления Raiffeisen Bank Polska.

