https://1prime.ru/20251217/raiffeisen-bank-865650183.html
Raiffeisen Bank сменит гендиректора с 1 июля 2026 года
Raiffeisen Bank сменит гендиректора с 1 июля 2026 года - 17.12.2025, ПРАЙМ
Raiffeisen Bank сменит гендиректора с 1 июля 2026 года
Наблюдательный совет австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) в среду назначил Михаэля Хёллерера генеральным директором банка с 1 июля 2026 года,... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T20:36+0300
2025-12-17T20:36+0300
2025-12-17T20:36+0300
экономика
банки
финансы
австрия
raiffeisen bank
https://cdnn.1prime.ru/img/76397/29/763972933_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_e4f88e49fd933de994eeaae51b5db113.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Наблюдательный совет австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) в среду назначил Михаэля Хёллерера генеральным директором банка с 1 июля 2026 года, говорится в сообщении кредитной организации. Отмечается, что Хёллерер был выбран в качестве преемника Йоханна Штробля благодаря своему опыту работы в банковской сфере в Австрии и за рубежом. Он также будет отвечать за розничный бизнес группы RBI. В настоящее время Хёллерер возглавляет дочернее отделение банка в Нижней Австрии, до этого он был полномочным представителем и финансовым директором RBI. Хёллерер занимал ключевые руководящие должности в группе RBI, включая генерального директора Raiffeisen Capital Management и члена правления Raiffeisen Bank Polska.
https://1prime.ru/20250506/raiffeisen-857307969.html
австрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76397/29/763972933_0:0:1205:904_1920x0_80_0_0_25815843651e09ba03bf46577d1fe4a5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, австрия, raiffeisen bank
Экономика, Банки, Финансы, АВСТРИЯ, Raiffeisen Bank
Raiffeisen Bank сменит гендиректора с 1 июля 2026 года
Гендиректором Raiffeisen Bank International с 1 июля 2026 года назначен Михаэль Хеллерер
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Наблюдательный совет австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) в среду назначил Михаэля Хёллерера генеральным директором банка с 1 июля 2026 года, говорится в сообщении кредитной организации.
Отмечается, что Хёллерер был выбран в качестве преемника Йоханна Штробля благодаря своему опыту работы в банковской сфере в Австрии
и за рубежом. Он также будет отвечать за розничный бизнес группы RBI.
В настоящее время Хёллерер возглавляет дочернее отделение банка в Нижней Австрии, до этого он был полномочным представителем и финансовым директором RBI.
Хёллерер занимал ключевые руководящие должности в группе RBI, включая генерального директора Raiffeisen Capital Management и члена правления Raiffeisen Bank Polska.
Raiffeisen ведет переговоры о продаже российского подразделения