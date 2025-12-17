https://1prime.ru/20251217/rossija-865620163.html

В России в 2025 году снизится производство стали

Производство стали в России в 2025 году снизится на 19% по сравнению с 2024 годом - до 57 миллионов тонн, а в 2026 году при благоприятном сценарии возможен рост

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Производство стали в России в 2025 году снизится на 19% по сравнению с 2024 годом - до 57 миллионов тонн, а в 2026 году при благоприятном сценарии возможен рост на 3% - до примерно 59 миллионов тонн, следует из аналитического комментария кредитного рейтингового агентства НКР. "По оценкам НКР, производство стали в 2025 году снизится на 19% по сравнению с 2024 годом и составит около 57 миллионов тонн. Сравнение с пиковыми для отрасли годами (2021 и 2023) показывает более резкое падение и свидетельствует о структурных проблемах, которые выходят за рамки циклических колебаний деловой активности", - говорится в исследовании. По данным НКР, производство стали в России достигло максимума в 2021 году и составило 77,8 миллиона тонн. После этого производство снижалось почти каждый год, кроме 2023 года, в результате по итогам этого года выпуск стали снизится на 26,7% после пика в 2021 году. "При благоприятном стечении обстоятельств возможно незначительное восстановление производства - повышение на 3% по сравнению с 2025 годом", - прогнозируют аналитики динамику производства стали в 2026 году. Как отмечают в НКР, на восстановление производства стали до уровня 2021 года может потребоваться пять-семь лет. Мировой рынок, как и российский, страдает от низкого спроса в отраслях, потребляющих сталь: в этом году излишек достигнет 680 миллионов тонн, следует из комментария агентства. По оценкам НКР, потребление стали в этом году в РФ достигнет минимума с 2011 года – 37,1 миллиона тонн и снизится на 15% в годовом выражении. Исторический максимум показателя был достигнут в 2023 году и составил 46,3 миллиона тонн.

