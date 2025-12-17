Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России в 2025 году снизится производство стали - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251217/rossija-865620163.html
В России в 2025 году снизится производство стали
В России в 2025 году снизится производство стали - 17.12.2025, ПРАЙМ
В России в 2025 году снизится производство стали
Производство стали в России в 2025 году снизится на 19% по сравнению с 2024 годом - до 57 миллионов тонн, а в 2026 году при благоприятном сценарии возможен рост | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T00:15+0300
2025-12-17T00:15+0300
промышленность
экономика
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865620163.jpg?1765919750
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Производство стали в России в 2025 году снизится на 19% по сравнению с 2024 годом - до 57 миллионов тонн, а в 2026 году при благоприятном сценарии возможен рост на 3% - до примерно 59 миллионов тонн, следует из аналитического комментария кредитного рейтингового агентства НКР. "По оценкам НКР, производство стали в 2025 году снизится на 19% по сравнению с 2024 годом и составит около 57 миллионов тонн. Сравнение с пиковыми для отрасли годами (2021 и 2023) показывает более резкое падение и свидетельствует о структурных проблемах, которые выходят за рамки циклических колебаний деловой активности", - говорится в исследовании. По данным НКР, производство стали в России достигло максимума в 2021 году и составило 77,8 миллиона тонн. После этого производство снижалось почти каждый год, кроме 2023 года, в результате по итогам этого года выпуск стали снизится на 26,7% после пика в 2021 году. "При благоприятном стечении обстоятельств возможно незначительное восстановление производства - повышение на 3% по сравнению с 2025 годом", - прогнозируют аналитики динамику производства стали в 2026 году. Как отмечают в НКР, на восстановление производства стали до уровня 2021 года может потребоваться пять-семь лет. Мировой рынок, как и российский, страдает от низкого спроса в отраслях, потребляющих сталь: в этом году излишек достигнет 680 миллионов тонн, следует из комментария агентства. По оценкам НКР, потребление стали в этом году в РФ достигнет минимума с 2011 года – 37,1 миллиона тонн и снизится на 15% в годовом выражении. Исторический максимум показателя был достигнут в 2023 году и составил 46,3 миллиона тонн.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, рф
Промышленность, Экономика, РОССИЯ, РФ
00:15 17.12.2025
 
В России в 2025 году снизится производство стали

НКР: производство стали в России в 2025 году снизится на 19 процентов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Производство стали в России в 2025 году снизится на 19% по сравнению с 2024 годом - до 57 миллионов тонн, а в 2026 году при благоприятном сценарии возможен рост на 3% - до примерно 59 миллионов тонн, следует из аналитического комментария кредитного рейтингового агентства НКР.
"По оценкам НКР, производство стали в 2025 году снизится на 19% по сравнению с 2024 годом и составит около 57 миллионов тонн. Сравнение с пиковыми для отрасли годами (2021 и 2023) показывает более резкое падение и свидетельствует о структурных проблемах, которые выходят за рамки циклических колебаний деловой активности", - говорится в исследовании.
По данным НКР, производство стали в России достигло максимума в 2021 году и составило 77,8 миллиона тонн. После этого производство снижалось почти каждый год, кроме 2023 года, в результате по итогам этого года выпуск стали снизится на 26,7% после пика в 2021 году.
"При благоприятном стечении обстоятельств возможно незначительное восстановление производства - повышение на 3% по сравнению с 2025 годом", - прогнозируют аналитики динамику производства стали в 2026 году.
Как отмечают в НКР, на восстановление производства стали до уровня 2021 года может потребоваться пять-семь лет.
Мировой рынок, как и российский, страдает от низкого спроса в отраслях, потребляющих сталь: в этом году излишек достигнет 680 миллионов тонн, следует из комментария агентства.
По оценкам НКР, потребление стали в этом году в РФ достигнет минимума с 2011 года – 37,1 миллиона тонн и снизится на 15% в годовом выражении. Исторический максимум показателя был достигнут в 2023 году и составил 46,3 миллиона тонн.
 
ЭкономикаПромышленностьРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала