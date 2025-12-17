https://1prime.ru/20251217/rossija-865620163.html
В России в 2025 году снизится производство стали
В России в 2025 году снизится производство стали - 17.12.2025, ПРАЙМ
В России в 2025 году снизится производство стали
Производство стали в России в 2025 году снизится на 19% по сравнению с 2024 годом - до 57 миллионов тонн, а в 2026 году при благоприятном сценарии возможен рост | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T00:15+0300
2025-12-17T00:15+0300
2025-12-17T00:15+0300
промышленность
экономика
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865620163.jpg?1765919750
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Производство стали в России в 2025 году снизится на 19% по сравнению с 2024 годом - до 57 миллионов тонн, а в 2026 году при благоприятном сценарии возможен рост на 3% - до примерно 59 миллионов тонн, следует из аналитического комментария кредитного рейтингового агентства НКР.
"По оценкам НКР, производство стали в 2025 году снизится на 19% по сравнению с 2024 годом и составит около 57 миллионов тонн. Сравнение с пиковыми для отрасли годами (2021 и 2023) показывает более резкое падение и свидетельствует о структурных проблемах, которые выходят за рамки циклических колебаний деловой активности", - говорится в исследовании.
По данным НКР, производство стали в России достигло максимума в 2021 году и составило 77,8 миллиона тонн. После этого производство снижалось почти каждый год, кроме 2023 года, в результате по итогам этого года выпуск стали снизится на 26,7% после пика в 2021 году.
"При благоприятном стечении обстоятельств возможно незначительное восстановление производства - повышение на 3% по сравнению с 2025 годом", - прогнозируют аналитики динамику производства стали в 2026 году.
Как отмечают в НКР, на восстановление производства стали до уровня 2021 года может потребоваться пять-семь лет.
Мировой рынок, как и российский, страдает от низкого спроса в отраслях, потребляющих сталь: в этом году излишек достигнет 680 миллионов тонн, следует из комментария агентства.
По оценкам НКР, потребление стали в этом году в РФ достигнет минимума с 2011 года – 37,1 миллиона тонн и снизится на 15% в годовом выражении. Исторический максимум показателя был достигнут в 2023 году и составил 46,3 миллиона тонн.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, россия, рф
Промышленность, Экономика, РОССИЯ, РФ
В России в 2025 году снизится производство стали
НКР: производство стали в России в 2025 году снизится на 19 процентов
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Производство стали в России в 2025 году снизится на 19% по сравнению с 2024 годом - до 57 миллионов тонн, а в 2026 году при благоприятном сценарии возможен рост на 3% - до примерно 59 миллионов тонн, следует из аналитического комментария кредитного рейтингового агентства НКР.
"По оценкам НКР, производство стали в 2025 году снизится на 19% по сравнению с 2024 годом и составит около 57 миллионов тонн. Сравнение с пиковыми для отрасли годами (2021 и 2023) показывает более резкое падение и свидетельствует о структурных проблемах, которые выходят за рамки циклических колебаний деловой активности", - говорится в исследовании.
По данным НКР, производство стали в России достигло максимума в 2021 году и составило 77,8 миллиона тонн. После этого производство снижалось почти каждый год, кроме 2023 года, в результате по итогам этого года выпуск стали снизится на 26,7% после пика в 2021 году.
"При благоприятном стечении обстоятельств возможно незначительное восстановление производства - повышение на 3% по сравнению с 2025 годом", - прогнозируют аналитики динамику производства стали в 2026 году.
Как отмечают в НКР, на восстановление производства стали до уровня 2021 года может потребоваться пять-семь лет.
Мировой рынок, как и российский, страдает от низкого спроса в отраслях, потребляющих сталь: в этом году излишек достигнет 680 миллионов тонн, следует из комментария агентства.
По оценкам НКР, потребление стали в этом году в РФ достигнет минимума с 2011 года – 37,1 миллиона тонн и снизится на 15% в годовом выражении. Исторический максимум показателя был достигнут в 2023 году и составил 46,3 миллиона тонн.