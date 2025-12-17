https://1prime.ru/20251217/rossija-865621175.html

День ракетных войск стратегического назначения в России

День ракетных войск стратегического назначения в России - 17.12.2025, ПРАЙМ

День ракетных войск стратегического назначения в России

День ракетных войск стратегического назначения отмечается в России в среду. | 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T00:46+0300

2025-12-17T00:46+0300

2025-12-17T00:46+0300

общество

россия

сша

рф

астраханская область

владимир путин

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865621175.jpg?1765921577

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. День ракетных войск стратегического назначения отмечается в России в среду. Ниже приводится справочная информация. 17 декабря в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается памятный день – День ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". 17 декабря 1959 года вышло постановление совета министров СССР, в соответствии с которым была учреждена должность главнокомандующего ракетными войсками, образован главный штаб РВСН и другие органы военного управления. До 1995 года стратегические ракетчики свой профессиональный праздник отмечали вместе с артиллеристами 19 ноября в День ракетных войск и артиллерии, который был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1964 года. Зарождение РВСН связано с развитием отечественного и зарубежного ракетного оружия, впоследствии – ракетно-ядерного оружия, а также с совершенствованием форм и способов его боевого применения. Материальная основа создания и развития РВСН была обеспечена путем построения в СССР комплекса новых отраслей оборонной промышленности, прежде всего – ракетостроения и производства ядерных боеприпасов. На исторически коротком пути развития РВСН выделяют несколько этапов — от создания первых соединений и частей до становления их в качестве одной из главных составных частей стратегических ядерных сил России, обеспечивающих стратегическое сдерживание. В соответствии с постановлением совета министров (СМ) СССР от 13 мая 1946 года была определена кооперация головных министерств промышленности, начаты научно-исследовательские и экспериментальные работы, создан специальный комитет по реактивной технике при СМ СССР. В составе ВС СССР были сформированы специальная артиллерийская часть для освоения, подготовки и пуска ракет, Научно-исследовательский реактивный институт Главного артиллерийского управления (ГАУ), Государственный центральный полигон реактивной техники (Капустин Яр в Астраханской области), Управление реактивного вооружения в составе ГАУ. Первым ракетным соединением, вооруженным БР (баллистическими ракетами) дальнего действия, стала бригада особого назначения (БОН) Резерва Верховного Главнокомандования (РВГК), сформированная 15 августа 1946 года на базе 92-го минометного полка из состава Группы советских оккупационных войск в Германии. В декабре 1950 года была сформирована 2-я БОН, а в 1951-1955 годах еще 5 соединений, получивших с 1953 года новое наименование – инженерные бригады РВГК. До 1955 года они были вооружены одноступенчатыми БР малой дальности (БРМД) Р-1 и Р-2 (главный конструктор Сергей Королев) с дальностью стрельбы до 270 и 600 км соответственно, оснащенными неотделяемыми ГЧ (головная часть) с обычным взрывчатым веществом. К 1958 году личный состав бригад провел более 150 учебно-боевых пусков ракет. В 1946–1954 годах бригады входили в состав артиллерии РВГК и подчинялись командующему артиллерией Советской Армии. В марте 1955 года была введена должность заместителя министра обороны СССР по специальному вооружению и реактивной технике, а также создан Штаб реактивных частей. Уже в начале 1960-х годов были поставлены на боевое дежурство соединения и части, оснащенные ракетами средней дальности (РСД) и межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), которые могли решать стратегические задачи Верховного Главного Командования в удаленных географических районах и на любых театрах военных действий. В 1965-1973 годы в СССР была развернута группировка с МБР второго поколения с одиночными стартами. Созданная к началу 1970-х годов группировка РВСН по количественному составу и боевым характеристикам не уступала группировке МБР США. РВСН превратились в главную составную часть стратегических ядерных сил страны и внесли основной вклад в достижение военно-стратегического паритета между СССР и США. В 1973-1985 годах Ракетные войска стратегического назначения были оснащены ракетными комплексами (РК) третьего поколения с разделяющимися головными частями и средствами преодоления противоракетной обороны вероятного противника и мобильными баллистическими РК средней дальности. На вооружение были приняты МБР РС-18, РС-20 и РС-16, а также мобильный грунтовый ракетный комплекс РСД-10 ("Пионер"). На следующем этапе, в 1985-1992 годах, на вооружение РВСН поступили стационарные и мобильные ракетные комплексы четвертого поколения с МБР РС-22, РС-20В и "Тополь", а также принципиально новая автоматизированная система управления оружием и войсками. Достигнутый баланс ядерных сил, изменения военно-политической обстановки в конце 1980-х — начале 1990-х годов позволили по-новому осмыслить и оценить бесперспективность гонки вооружений и заключить Советскому Союзу, а затем Российской Федерации ряд договоров с США по обоюдному сокращению стратегического ядерного оружия. С 1992 года начался принципиально новый этап в развитии РВСН – ракетные войска стратегического назначения как вид вооруженных сил вошли в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, были ликвидированы ракетные комплексы РВСН за пределами России, поставлен на боевое дежурство ракетный комплекс "Тополь-М" 5-го поколения. В 1997 году произошло объединение РВСН с военно-космическими силами и войсками ракетно-космической обороны. С 1997 по 2001 год, кроме ракетных армий и дивизий, в состав РВСН входили также воинские части и учреждения запуска и управления космическими аппаратами, а также объединения и соединения ракетно-космической обороны. С 1 июня 2001 года РВСН были преобразованы из вида Вооруженных Сил в два самостоятельных, но тесно взаимодействующих рода войск центрального подчинения: ракетные войска стратегического назначения и космические войска. В 2009-2010 годы были осуществлены масштабные мероприятия по совершенствованию ракетной группировки: на боевое дежурство были поставлены ракетные полки, вооруженные новым подвижным грунтовым ракетным комплексом (ПГРК) "Тополь-М" с ракетой РТ-2ПМ2, выведены из боевого состава ракетные полки, имеющие на вооружении "тяжелые" ракеты Р-36М УТТХ. С июня 2010 года ракетные войска стратегического назначения возглавляет генерал-полковник Сергей Каракаев. На современном этапе своего развития ракетные войска стратегического назначения включают: управления 3-х ракетных армий во Владимире, Омске и Оренбурге, включающих 12 ракетных дивизий постоянной готовности. На вооружении этих ракетных дивизий РВСН находится шесть типов ракетных комплексов, подразделяющихся по видам базирования на стационарные и мобильные. Основу группировки стационарного базирования составляют РК с ракетами "тяжелого" (РС-20В "Воевода") и "легкого" (РС-18 ("Стиллет"), РС-12М2 ("Тополь-М")) классов. В составе группировки мобильного базирования находятся ПГРК "Тополь" с ракетой РС-12М, "Тополь-М" с ракетой РС-12М2 моноблочного оснащения и ПГРК "Ярс" с ракетой РС-12М2Р и разделяющейся головной частью в мобильном и стационарном вариантах базирования. В декабре 2019 года был поставлен на боевое дежурство ракетный комплекс "Авангард". Комплекс состоит из межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ и гиперзвукового планирующего крылатого блока, способного совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости. В сентябре 2023 года заступил на боевое дежурство ракетный комплекс "Сармат" – стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода". В октябре 2023 года успешно прошла государственные испытания стратегическая крылатая ракета "Буревестник" с ядерной силовой установкой. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем как противоракетной, так и противовоздушной обороны. 21 ноября 2024 года Россия испытала в боевых условиях одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" – с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении. В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин сообщил о начале серийного выпуска "Орешника", За последние годы поставка пусковых установок новых ракетных комплексов позволила обеспечить устойчивые темпы перевооружения группировки как шахтного, так и подвижного вариантов базирования. Доля современного вооружения в группировке РВСН доведена до 88%. Сегодня РВСН – это род войск Вооруженных Сил Российской Федерации, являющийся важнейшим компонентом стратегических ядерных сил России. Наличие в боевом составе ракетных войск стратегического назначения более 60% носителей и ядерных боезарядов стратегических ядерных сил России вместе с высокими возможностями системы боевого управления позволяет РВСН гарантированно выполнить поставленные задачи, в том числе и ядерного сдерживания. По словам командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, ракетные войска стратегического назначения в условиях проведения СВО и усиления военной активности НАТО обеспечивают сдерживание крупномасштабной агрессии против России и ее союзников без применения ядерного оружия.

сша

рф

астраханская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, сша, рф, астраханская область, владимир путин, нато