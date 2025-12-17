https://1prime.ru/20251217/rossija-865624300.html

Россия в октябре импортировала вина на рекордные 74,4 миллиона евро

Россия в октябре импортировала вина на рекордные 74,4 миллиона евро - 17.12.2025

Россия в октябре импортировала вина на рекордные 74,4 миллиона евро

Россия в октябре импортировала европейского вина на рекордные с ноября 2023 года 74,4 миллиона евро, обратило внимание РИА Новости, изучив данные Евростата.

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Россия в октябре импортировала европейского вина на рекордные с ноября 2023 года 74,4 миллиона евро, обратило внимание РИА Новости, изучив данные Евростата. По сравнению с предшествующим месяцем наиболее заметную положительную динамику показала Литва - ее отгрузки в денежном выражении приросли сразу вчетверо - до 1,7 миллиона евро. Еще пять стран увеличили свои поставки вдвое: это Бельгия (до 185,8 тысячи евро), Испания (до 4,2 миллиона евро), Нидерланды (до 103,2 тысячи евро), Польша (до 9,8 миллиона евро) и Португалия (до 6,2 миллиона евро). При этом сразу несколько держав увеличили поставки до локальных максимумов: в частности, октябрьские отгрузки Испании и Италии (31,5 миллиона евро) оказались наиболее заметными с марта 2024 года. В целом за месяц Россия увеличила закупки вина у Евросоюза на треть, ключевыми поставщиками в середине осени стали Италия (42%), Латвия (20%) и Польша (13%).

