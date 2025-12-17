Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в октябре импортировала вина на рекордные 74,4 миллиона евро - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251217/rossija-865624300.html
Россия в октябре импортировала вина на рекордные 74,4 миллиона евро
Россия в октябре импортировала вина на рекордные 74,4 миллиона евро - 17.12.2025, ПРАЙМ
Россия в октябре импортировала вина на рекордные 74,4 миллиона евро
Россия в октябре импортировала европейского вина на рекордные с ноября 2023 года 74,4 миллиона евро, обратило внимание РИА Новости, изучив данные Евростата. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T04:26+0300
2025-12-17T04:26+0300
экономика
мировая экономика
россия
испания
польша
италия
евростат
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865624300.jpg?1765934808
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Россия в октябре импортировала европейского вина на рекордные с ноября 2023 года 74,4 миллиона евро, обратило внимание РИА Новости, изучив данные Евростата. По сравнению с предшествующим месяцем наиболее заметную положительную динамику показала Литва - ее отгрузки в денежном выражении приросли сразу вчетверо - до 1,7 миллиона евро. Еще пять стран увеличили свои поставки вдвое: это Бельгия (до 185,8 тысячи евро), Испания (до 4,2 миллиона евро), Нидерланды (до 103,2 тысячи евро), Польша (до 9,8 миллиона евро) и Португалия (до 6,2 миллиона евро). При этом сразу несколько держав увеличили поставки до локальных максимумов: в частности, октябрьские отгрузки Испании и Италии (31,5 миллиона евро) оказались наиболее заметными с марта 2024 года. В целом за месяц Россия увеличила закупки вина у Евросоюза на треть, ключевыми поставщиками в середине осени стали Италия (42%), Латвия (20%) и Польша (13%).
испания
польша
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, испания, польша, италия, евростат, ес
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ИСПАНИЯ, ПОЛЬША, ИТАЛИЯ, Евростат, ЕС
04:26 17.12.2025
 
Россия в октябре импортировала вина на рекордные 74,4 миллиона евро

Россия в октябре импортировала вина на рекордные с ноября 2023 года 74,4 миллиона евро

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Россия в октябре импортировала европейского вина на рекордные с ноября 2023 года 74,4 миллиона евро, обратило внимание РИА Новости, изучив данные Евростата.
По сравнению с предшествующим месяцем наиболее заметную положительную динамику показала Литва - ее отгрузки в денежном выражении приросли сразу вчетверо - до 1,7 миллиона евро. Еще пять стран увеличили свои поставки вдвое: это Бельгия (до 185,8 тысячи евро), Испания (до 4,2 миллиона евро), Нидерланды (до 103,2 тысячи евро), Польша (до 9,8 миллиона евро) и Португалия (до 6,2 миллиона евро).
При этом сразу несколько держав увеличили поставки до локальных максимумов: в частности, октябрьские отгрузки Испании и Италии (31,5 миллиона евро) оказались наиболее заметными с марта 2024 года.
В целом за месяц Россия увеличила закупки вина у Евросоюза на треть, ключевыми поставщиками в середине осени стали Италия (42%), Латвия (20%) и Польша (13%).
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯИСПАНИЯПОЛЬШАИТАЛИЯЕвростатЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала