В США отметили высокий инвестиционный потенциал России
В США отметили высокий инвестиционный потенциал России - 17.12.2025, ПРАЙМ
В США отметили высокий инвестиционный потенциал России
Россия дает огромные возможности для инвестиций, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс, добавив, что готов и сам начать инвестировать в российскую экономику после снятия санкций со стороны США.
ВАШИНГТОН, 17 дек - ПРАЙМ. Россия дает огромные возможности для инвестиций, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс, добавив, что готов и сам начать инвестировать в российскую экономику после снятия санкций со стороны США. "Россия обладает огромными возможностями и великим будущим в случае мира", - заявил Роджерс. Он также утвердительно ответил на вопрос о готовности начать инвестировать в Россию после снятия санкций. В качестве интересных для себя направлений инвестиций он указал на природные ресурсы, индустрию туризма, розничную торговлю и ресторанный бизнес.
В США отметили высокий инвестиционный потенциал России
Джим Роджерс: Россия обладает огромными возможностями для инвестиций
ВАШИНГТОН, 17 дек - ПРАЙМ. Россия дает огромные возможности для инвестиций, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс, добавив, что готов и сам начать инвестировать в российскую экономику после снятия санкций со стороны США.
"Россия обладает огромными возможностями и великим будущим в случае мира", - заявил Роджерс.
Он также утвердительно ответил на вопрос о готовности начать инвестировать в Россию после снятия санкций.
В качестве интересных для себя направлений инвестиций он указал на природные ресурсы, индустрию туризма, розничную торговлю и ресторанный бизнес.