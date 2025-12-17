https://1prime.ru/20251217/rossija-865624384.html

В США отметили высокий инвестиционный потенциал России

В США отметили высокий инвестиционный потенциал России - 17.12.2025, ПРАЙМ

В США отметили высокий инвестиционный потенциал России

Россия дает огромные возможности для инвестиций, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс, добавив, что готов и сам начать... | 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T04:38+0300

2025-12-17T04:38+0300

2025-12-17T05:28+0300

бизнес

экономика

россия

сша

джим роджерс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865624384.jpg?1765938534

ВАШИНГТОН, 17 дек - ПРАЙМ. Россия дает огромные возможности для инвестиций, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс, добавив, что готов и сам начать инвестировать в российскую экономику после снятия санкций со стороны США. "Россия обладает огромными возможностями и великим будущим в случае мира", - заявил Роджерс. Он также утвердительно ответил на вопрос о готовности начать инвестировать в Россию после снятия санкций. В качестве интересных для себя направлений инвестиций он указал на природные ресурсы, индустрию туризма, розничную торговлю и ресторанный бизнес.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сша, джим роджерс