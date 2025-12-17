Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США отметили высокий инвестиционный потенциал России - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251217/rossija-865624384.html
В США отметили высокий инвестиционный потенциал России
В США отметили высокий инвестиционный потенциал России - 17.12.2025, ПРАЙМ
В США отметили высокий инвестиционный потенциал России
Россия дает огромные возможности для инвестиций, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс, добавив, что готов и сам начать... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T04:38+0300
2025-12-17T05:28+0300
бизнес
экономика
россия
сша
джим роджерс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865624384.jpg?1765938534
ВАШИНГТОН, 17 дек - ПРАЙМ. Россия дает огромные возможности для инвестиций, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс, добавив, что готов и сам начать инвестировать в российскую экономику после снятия санкций со стороны США. "Россия обладает огромными возможностями и великим будущим в случае мира", - заявил Роджерс. Он также утвердительно ответил на вопрос о готовности начать инвестировать в Россию после снятия санкций. В качестве интересных для себя направлений инвестиций он указал на природные ресурсы, индустрию туризма, розничную торговлю и ресторанный бизнес.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, сша, джим роджерс
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, США, Джим Роджерс
04:38 17.12.2025 (обновлено: 05:28 17.12.2025)
 
В США отметили высокий инвестиционный потенциал России

Джим Роджерс: Россия обладает огромными возможностями для инвестиций

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 17 дек - ПРАЙМ. Россия дает огромные возможности для инвестиций, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс, добавив, что готов и сам начать инвестировать в российскую экономику после снятия санкций со стороны США.
"Россия обладает огромными возможностями и великим будущим в случае мира", - заявил Роджерс.
Он также утвердительно ответил на вопрос о готовности начать инвестировать в Россию после снятия санкций.
В качестве интересных для себя направлений инвестиций он указал на природные ресурсы, индустрию туризма, розничную торговлю и ресторанный бизнес.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСШАДжим Роджерс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала