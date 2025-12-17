https://1prime.ru/20251217/rossija-865624631.html

В России снизился средний размер лимитов по новым кредитным картам

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в России за год снизился почти на 18 тысяч рублей - в ноябре прошлого года он составлял 112,4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в ноябре 2025 года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам составил 94,6 тысячи рублей. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель снизился на 15,9% (в ноябре 2024 года – 112,4 тысячи рублей)", - говорится в сообщении. Согласно данным НБКИ, в сравнении с предыдущим месяцем средний размер лимитов, напротив, немного увеличился - на 5,3% (в октябре 2025 года – 89,8 тысячи рублей). Наибольший средний размер лимитов по выданным новым кредитным картам в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в ноябре 2025 года был отмечен в Москве (136,4 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (113,9 тысячи рублей), а также в Московской (113,2 тысячи рублей), Ленинградской (100,7 тысячи рублей) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (98,8 тысячи рублей) областях. Наиболее существенное снижение среднего размера лимитов по кредиткам в ноябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го продемонстрировали Приморский (-33,3%) и Красноярский (-31,4%) края, Крым (-31,8%), а также Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) (-29,1%) и Алтайский край (-27,5%). "Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам последние три месяца находится на довольно низком уровне, это свидетельствует об охлаждении спроса на розничные кредиты (и кредитные карты, в том числе), а также об ухудшении качества входящего потока заявителей", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

