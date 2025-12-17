Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снизился средний размер лимитов по новым кредитным картам - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251217/rossija-865624631.html
В России снизился средний размер лимитов по новым кредитным картам
В России снизился средний размер лимитов по новым кредитным картам - 17.12.2025, ПРАЙМ
В России снизился средний размер лимитов по новым кредитным картам
Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в России за год снизился почти на 18 тысяч рублей - в ноябре прошлого года он составлял 112,4 тысячи... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T04:57+0300
2025-12-17T04:57+0300
финансы
банки
россия
хмао
янао
рф
алексей волков
нбки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865624631.jpg?1765936626
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в России за год снизился почти на 18 тысяч рублей - в ноябре прошлого года он составлял 112,4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в ноябре 2025 года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам составил 94,6 тысячи рублей. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель снизился на 15,9% (в ноябре 2024 года – 112,4 тысячи рублей)", - говорится в сообщении. Согласно данным НБКИ, в сравнении с предыдущим месяцем средний размер лимитов, напротив, немного увеличился - на 5,3% (в октябре 2025 года – 89,8 тысячи рублей). Наибольший средний размер лимитов по выданным новым кредитным картам в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в ноябре 2025 года был отмечен в Москве (136,4 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (113,9 тысячи рублей), а также в Московской (113,2 тысячи рублей), Ленинградской (100,7 тысячи рублей) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (98,8 тысячи рублей) областях. Наиболее существенное снижение среднего размера лимитов по кредиткам в ноябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го продемонстрировали Приморский (-33,3%) и Красноярский (-31,4%) края, Крым (-31,8%), а также Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) (-29,1%) и Алтайский край (-27,5%). "Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам последние три месяца находится на довольно низком уровне, это свидетельствует об охлаждении спроса на розничные кредиты (и кредитные карты, в том числе), а также об ухудшении качества входящего потока заявителей", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
хмао
янао
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, хмао, янао, рф, алексей волков, нбки
Финансы, Банки, РОССИЯ, ХМАО, ЯНАО, РФ, Алексей Волков, НБКИ
04:57 17.12.2025
 
В России снизился средний размер лимитов по новым кредитным картам

НБКИ: средний размер лимитов по новым кредитным картам снизился почти на 18 тысяч рублей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в России за год снизился почти на 18 тысяч рублей - в ноябре прошлого года он составлял 112,4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в ноябре 2025 года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам составил 94,6 тысячи рублей. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель снизился на 15,9% (в ноябре 2024 года – 112,4 тысячи рублей)", - говорится в сообщении.
Согласно данным НБКИ, в сравнении с предыдущим месяцем средний размер лимитов, напротив, немного увеличился - на 5,3% (в октябре 2025 года – 89,8 тысячи рублей).
Наибольший средний размер лимитов по выданным новым кредитным картам в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в ноябре 2025 года был отмечен в Москве (136,4 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (113,9 тысячи рублей), а также в Московской (113,2 тысячи рублей), Ленинградской (100,7 тысячи рублей) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (98,8 тысячи рублей) областях.
Наиболее существенное снижение среднего размера лимитов по кредиткам в ноябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го продемонстрировали Приморский (-33,3%) и Красноярский (-31,4%) края, Крым (-31,8%), а также Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) (-29,1%) и Алтайский край (-27,5%).
"Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам последние три месяца находится на довольно низком уровне, это свидетельствует об охлаждении спроса на розничные кредиты (и кредитные карты, в том числе), а также об ухудшении качества входящего потока заявителей", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
 
ФинансыБанкиРОССИЯХМАОЯНАОРФАлексей ВолковНБКИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала