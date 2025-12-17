https://1prime.ru/20251217/rossija-865626323.html
Средний доход курьеров в России ежегодно растет на 15%
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Средний доход курьеров в России ежегодно растет примерно на 15%, в 2025 году он превышает 100 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании ритейлера X5, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Одним из ключевых драйверов, стимулирующим интерес к профессии курьера, является финансовая мотивация: средний доход курьера ежегодно повышается примерно на 15% и в 2025 году стабильно превышает 100 тысяч рублей в месяц", - говорится в исследовании, основанном на собственной аналитике компании.
Авторы исследования также указывают, что за последние три года доля партнеров сервиса до 35 лет выросла до 63%. Треть курьеров, работающих на компанию, совмещают доставку с учебой или второй работой. При этом более 83% доставщиков - мужчины.
По данным компании, рост рынка доставки и увеличение количества заказов стимулирует популярность готовой еды, что, в свою очередь, напрямую влияет на доход курьеров. Так, за последний год упакованную готовую еду стали заказывать у ритейлера на 30% чаще. Важность быстрой доставки отмечают более половины представителей молодежи.
По словам директора по доставке Х5 Digital Антона Чемеркина, которые приводятся в исследовании, востребованность гибкого графика и достойного дохода подтверждается статистикой компании. Так, 49% тех, кто однажды попробовал себя в доставке, возвращаются снова. Это более 30 тысяч курьеров ежегодно, что представляет значительную выборку, поскольку сервис охватывает 158 городов по всей стране.
