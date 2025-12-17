https://1prime.ru/20251217/rossiya-865630327.html

МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен официально сообщить о победе России в украинском конфликте, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса. "Самое важное, что Трамп еще не сделал, — это не заявил, что война окончена, а Россия победила", — утверждает он.По словам Макгрегора, европейцы вместе с украинцами должны это признать. В понедельник завершились двухдневные переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По сообщениям СМИ, стороны достигли согласия по ряду вопросов, а Уиткофф заявил о значительном прогрессе. В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа и зятя президента Соединенных Штатов Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось. Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.

