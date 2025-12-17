Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фон дер Ляйен закатила истерику из-за России - 17.12.2025
Фон дер Ляйен закатила истерику из-за России
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что Россия напрямую угрожает безопасности стран Европы, об этом она написала в соцсети X. | 17.12.2025
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что Россия напрямую угрожает безопасности стран Европы, об этом она написала в соцсети X."Россия нацелена не только на Украину. Ее полномасштабная военная экономика представляет собой прямую угрозу нашей национальной и экономической безопасности", — заявила она.По мнению главы Еврокомиссии, бессрочная заморозка российских активов в ЕС "может кардинально изменить ситуацию для Украины и Европы".В последние годы Россия неоднократно демонстрировала обеспокоенность беспрецедентными действиями НАТО вблизи своих западных рубежей. Альянс укрепляет свои силы, объясняя это необходимостью "сдерживания агрессии". В Кремле подчеркивали, что Москва не угрожает другим странам, но не останется равнодушной к действиям, которые могут представлять опасность для ее интересов. Президент Путин неоднократно заявлял, что Россия не планирует нападать на страны-члены НАТО, однако западные политики продолжают запугивать своих граждан, раздувая мнимую российскую угрозу, чтобы отвлечь внимание от собственных внутренних проблем. Еврокомиссия стремится добиться согласия от стран ЕС на использование российских суверенных активов для поддержки Киева. Рассматриваемая сумма колеблется от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина должна будет условно вернуть после завершения конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".При этом в Министерстве иностранных дел России заявляли, что идеи ЕС о выплате российской стороной репараций Украине оторваны от действительности и что Брюссель уже давно занимается воровством активов России. В МИД также подчеркивали, что Россия отреагирует на попытки конфискации российских средств.
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что Россия напрямую угрожает безопасности стран Европы, об этом она написала в соцсети X.
"Россия нацелена не только на Украину. Ее полномасштабная военная экономика представляет собой прямую угрозу нашей национальной и экономической безопасности", — заявила она.
По мнению главы Еврокомиссии, бессрочная заморозка российских активов в ЕС "может кардинально изменить ситуацию для Украины и Европы".
В последние годы Россия неоднократно демонстрировала обеспокоенность беспрецедентными действиями НАТО вблизи своих западных рубежей. Альянс укрепляет свои силы, объясняя это необходимостью "сдерживания агрессии". В Кремле подчеркивали, что Москва не угрожает другим странам, но не останется равнодушной к действиям, которые могут представлять опасность для ее интересов.
Президент Путин неоднократно заявлял, что Россия не планирует нападать на страны-члены НАТО, однако западные политики продолжают запугивать своих граждан, раздувая мнимую российскую угрозу, чтобы отвлечь внимание от собственных внутренних проблем.
Еврокомиссия стремится добиться согласия от стран ЕС на использование российских суверенных активов для поддержки Киева. Рассматриваемая сумма колеблется от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина должна будет условно вернуть после завершения конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
При этом в Министерстве иностранных дел России заявляли, что идеи ЕС о выплате российской стороной репараций Украине оторваны от действительности и что Брюссель уже давно занимается воровством активов России. В МИД также подчеркивали, что Россия отреагирует на попытки конфискации российских средств.
