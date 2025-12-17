https://1prime.ru/20251217/rossiya-865644821.html

"Потребуется около часа". В Финляндии запаниковали из-за России

"Потребуется около часа". В Финляндии запаниковали из-за России - 17.12.2025, ПРАЙМ

"Потребуется около часа". В Финляндии запаниковали из-за России

Полная изоляция Финляндии и стран Прибалтики была бы для России вопросом одного часа, если бы она решила это сделать, заявил профессор Хельсинкского... | 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T17:51+0300

2025-12-17T17:51+0300

2025-12-17T17:51+0300

финляндия

эстония

прибалтика

владимир путин

такер карлсон

нато

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376821_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_dc2bef822cbf573b986a731694e9d1c7.jpg

МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Полная изоляция Финляндии и стран Прибалтики была бы для России вопросом одного часа, если бы она решила это сделать, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X, комментируя слова премьер-министра Эстонии Кристена Михала о "российской угрозе". "России, вероятно, потребуется около часа, чтобы полностью парализовать Финляндию и страны Балтии. <…> Поэтому хочу поинтересоваться у уважаемого премьер-министра Михала, точно ли он стремится к разрушению наших стран?" — поинтересовался он. Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что "российская угроза" по-прежнему актуальна, поэтому странам на восточном фланге следует укреплять защиту границ ЕС и НАТО. Он также отметил, что в 2026 году Эстония планирует увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. В последние годы Россия неоднократно отмечала беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс наращивает свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле многократно выражали обеспокоенность увеличением военной мощи блока в Европе. Президент России Владимир Путин в разговоре с американским журналистом Такером Карлсоном подробно объяснил, что Москва не намерена атаковать страны НАТО, поскольку в этом нет смысла. Российский лидер подчеркнул, что западные политики часто запугивают своих граждан мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://1prime.ru/20251217/rossiya-865642052.html

https://1prime.ru/20251202/putin-865145866.html

финляндия

эстония

прибалтика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финляндия, эстония, прибалтика, владимир путин, такер карлсон, нато, ес