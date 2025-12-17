Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Потребуется около часа". В Финляндии запаниковали из-за России
"Потребуется около часа". В Финляндии запаниковали из-за России
"Потребуется около часа". В Финляндии запаниковали из-за России
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Полная изоляция Финляндии и стран Прибалтики была бы для России вопросом одного часа, если бы она решила это сделать, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X, комментируя слова премьер-министра Эстонии Кристена Михала о "российской угрозе". "России, вероятно, потребуется около часа, чтобы полностью парализовать Финляндию и страны Балтии. &lt;…&gt; Поэтому хочу поинтересоваться у уважаемого премьер-министра Михала, точно ли он стремится к разрушению наших стран?" — поинтересовался он. Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что "российская угроза" по-прежнему актуальна, поэтому странам на восточном фланге следует укреплять защиту границ ЕС и НАТО. Он также отметил, что в 2026 году Эстония планирует увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. В последние годы Россия неоднократно отмечала беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс наращивает свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле многократно выражали обеспокоенность увеличением военной мощи блока в Европе. Президент России Владимир Путин в разговоре с американским журналистом Такером Карлсоном подробно объяснил, что Москва не намерена атаковать страны НАТО, поскольку в этом нет смысла. Российский лидер подчеркнул, что западные политики часто запугивают своих граждан мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
финляндия, эстония, прибалтика, владимир путин, такер карлсон, нато, ес
17:51 17.12.2025
 
"Потребуется около часа". В Финляндии запаниковали из-за России

Малинен обвинил премьера Эстонии в разжигании конфликта с Россией

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Полная изоляция Финляндии и стран Прибалтики была бы для России вопросом одного часа, если бы она решила это сделать, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X, комментируя слова премьер-министра Эстонии Кристена Михала о "российской угрозе".
"России, вероятно, потребуется около часа, чтобы полностью парализовать Финляндию и страны Балтии. <…> Поэтому хочу поинтересоваться у уважаемого премьер-министра Михала, точно ли он стремится к разрушению наших стран?" — поинтересовался он.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Фон дер Ляйен закатила истерику из-за России
16:49
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что "российская угроза" по-прежнему актуальна, поэтому странам на восточном фланге следует укреплять защиту границ ЕС и НАТО. Он также отметил, что в 2026 году Эстония планирует увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.
В последние годы Россия неоднократно отмечала беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс наращивает свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле многократно выражали обеспокоенность увеличением военной мощи блока в Европе.
Президент России Владимир Путин в разговоре с американским журналистом Такером Карлсоном подробно объяснил, что Москва не намерена атаковать страны НАТО, поскольку в этом нет смысла. Российский лидер подчеркнул, что западные политики часто запугивают своих граждан мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Президент Владимир Путин
"Слишком поздно". В Финляндии устроили истерику после слов Путина
2 декабря, 23:18
 
