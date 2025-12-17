https://1prime.ru/20251217/rossiya-865646242.html

"Захват мира". На Западе внезапно высказались о России

"Захват мира". На Западе внезапно высказались о России - 17.12.2025, ПРАЙМ

"Захват мира". На Западе внезапно высказались о России

Ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсети X назвал заявления европейских лидеров о России проявлением "русофрении", комментируя высказывания западных...

МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсети X назвал заявления европейских лидеров о России проявлением "русофрении", комментируя высказывания западных политиков о "российской угрозе". "Классическая "русофрения": убеждение или идея о том, что Россия одновременно находится на грани краха и на пороге захвата мира", — написал он. Во вторник газета Wall Street Journal, ссылаясь на европейских чиновников, сообщила, что лидеры стран ЕС регулярно запугивают граждан российской угрозой, чтобы те поддерживали курс на милитаризацию. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем 11 декабря призвал европейские государства увеличить расходы на оборону, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он заявил о необходимости для членов блока переходить на военный образ мышления, утверждая, что альянс является "следующей целью" России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 декабря заявил, что у Москвы нет агрессивных замыслов в отношении стран НАТО и ЕС, и выразил готовность письменно подтвердить такие гарантии. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Москва не собирается атаковать страны НАТО, потому что в этом нет смысла. Российский лидер отметил, что западные политики систематически запугивают своих граждан мифической российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

